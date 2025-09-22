El PP denuncia que el ILC sólo ha gastado el 18% del presupuesto con una «paupérrima ejecución» del 4,8% en inversiones Esta situación supone «una paralización» de la labor de impulso que lleva a cabo en Instituto Leonés de Cultura

Leonoticias León Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:50 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

El Partido Popular ha denunciado públicamente que el Instituto Leonés de Cultura no ejecuta el presupuesto. El balance presentado en la Comisión de Cuentas del mes de septiembre refleja que sólo se había ejecutado el 18% del presupuesto.

Esta situación supone, en la práctica, «una paralización» de la labor de impulso que lleva a cabo el Instituto Leonés de Cultura por la «falta de gestión» del equipo de gobierno PSOE y UPL que se demuestra también en este área.

El problema de las inversiones reales

La 'peor parte' se la llevan las inversiones reales, las que ejecuta directamente la institución provincial, con apenas un 4'8% de los más de 4,5 millones de euros computados en el presupuesto. «Es evidente que esto responde a la situación de los trabajos del Centro Arqueológico de Lancia, pero con un plazo de ejecución previsto de 18 meses desde la reanudación de las obras, el pasado verano, es probable que nos vayamos a tres ejercicios presupuestarios para que se consuman esos fondos», remarcan desde el Partido Popular, quienes recuerdan que las obras se iniciaron en el año 2023 y han estado paralizadas durante casi dos años.

Los populares inciden que «inacción» no se circunscribe al ámbito de las inversiones reales. El retraso en la resolución de las convocatorias de ayudas, con el Plan R como ejemplo más palmario, hace que de los casi 5 millones de euros previstos en transferencias corrientes y transferencias de capital apenas se hayan ejecutado 900.000 euros, lo que supone poco más del 10%.

El Instituto Leonés de Cultura debe ser, según los populares, «un dinamizador cultural» en los municipios menores de 20.000 habitantes que «se está perdiendo en la burocracia y en la falta de agilidad para no poner en marcha los proyectos».

Un presupuesto muy superior

«No es asumible que se tarden casi doce meses en resolver convocatorias de ayudas», inciden, al tiempo que esperan que «esta situación se corrija en los menos de dos años de mandato para intentar que esos fondos reviertan en el mundo rural».

El presupuesto del Instituto Leonés de Cultura, tras la incorporación de los remanentes, está por encima de los 18,4 millones de euros para el año 2025, una cifra muy superior a los apenas 6 millones de euros de la aprobación inicial. «Año tras año estamos incorporando remanentes, en este caso 12,5 millones de euros, que luego no se ejecutan y se trasladan a un nuevo presupuesto».

El mejor ejemplo, prosiguen, es el Plan R 24-25, dotado con 3 millones de euros que se incorporaron del remanente de la Diputación del año 2024 y que todavía no se ha resuelto por lo que, gran parte de los fondos, se derivarán al presupuesto de 2026.