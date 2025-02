El PP denuncia la devolución del 2,3 millones por el «mal funcionamiento» del servicio de atención a domicilio

Leonoticias León Martes, 4 de febrero 2025, 12:06 Comenta Compartir

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León ha denunciado este martes la devolución de más de 2,3 millones por parte del consistorio leonés a la Gerencia de Servicios Sociales, correspondiente a la subvención concedida a través del acuerdo marco sobre el servicio de ayuda a domicilio.

Los populares señalan que recibieron un incremento de las quejas de usuarios de este servicio por el «mal funcionamiento» de este servicio. El PP asegura que, una vez cuestionado el equipo de gobierno sobre este asunto, la respuesta fue que los dependientes «prefieren la ayuda a domicilio vinculado», es decir, la ofertada por otras empresas también subvencionadas al margen de la de la empresa contratada por el Ayuntamiento.

«Descontento» de los usuarios

El PP afirma que esta situación nace del «descontento de los usuarios» que hablan de «falta de la ayuda técnica necesaria en algunos servicios, el cambio frecuente de profesionales o habituales cambios de horarios». «Es evidente que cuando un servicio no funciona correctamente los usuarios buscan una alternativa. No entendemos que el Ayuntamiento no haya puesto solución a todos los problemas planteados por los usuarios del mal funcionamiento del servicio», han explicado.

«Parece que al alcalde le sobra el dinero, al tener que devolver a la Junta 2,3 millones de euros de Ayuda a Domicilio. El servicio ha vivido un gran deterioro y no es que los leoneses no lo necesiten. Son varias las quejas reiteradas por usuarios y que conoce el equipo de gobierno, aunque no han tomado medidas en uno de los contratos que llevan prorrogados años, como figura en el informe de la Intervención municipal», señalan desde el grupo municipal.