Gala de entrega del III Premio Mujer Leonesa 2025 de Onda Cero León a la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado. Campillo

Onda Cero León premia el papel «clave» de Natichu Alvarado en el ascenso de la Cultural

La consejera ejecutiva del club leonés recoge el III Premio Mujer Leonesa de la emisora leonesa

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:54

La consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, recogió este jueves el galardón que la reconoce como Mujer Leonesa 2025 en la tercera edición con la que Onda Cero León reconoce el papel destacado de una mujer en el desempeño no solo de su trabajo diario, que consideran «clave» en la consecución del ascenso a la Liga Hypermotion, sino también en «la forma de afrontar su propia vida».

Natichu Alvarado cuenta con una «destacada» carrera profesional en la dirección y gestión de grandes empresas en diversos sectores, habiendo demostrado su forma de gestionar en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde «ha cosechado éxitos llevando a León siempre por bandera».

En el mundo del fútbol, Natichu Alvarado sigue siendo «clave» en las relaciones institucionales y comerciales del club con el tejido empresarial y político, afrontando además el control económico del equipo capitalino.

Natichu Alvarado, que recogió hoy como galardón la obra de la fotógrafa Belén Sánchez Campos, toma el relevo de la oncóloga Ana López, reconocida en la segunda edición del Premio Mujer Leonesa, cuyo camino inició la capitana de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz.

