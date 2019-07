La ONCE reparte 7.500 euros en León Un vendedor de la ONCE. Un agente vendedor de la ONCE ha repartido el premio entre un cliente habitual gracias a un 'Rasca de las Siete y Media' LEONOTICIAS León Martes, 16 julio 2019, 14:31

El agente vendedor Antonio López Fernández, que tiene su punto de venta en la localidad de León, ha repartido 7.500 euros entre uno de sus clientes habituales. Lo ha hecho gracias a un 'Rasca de las Siete y Media', uno de los productos más vendidos de la organización.

Los productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE, y gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste, o puede adquirirlo directamente desde la página web oficial de Juegos ONCE.

Los leoneses tendrán otra oportunidad de ganar un premio, esta vez valorado en 27 millones de euros, este viernes 19 de julio con la compra del Eurojackpot y el Sorteo Extraordinario del Verano.