El 'nuevo' Ordoño II semipeatonalizado se estrena entre la confusión y la división de opiniones Un agente de la Policía Local de León da instrucciones a un vehículo sobre la nueva normativa de Ordoño II. / S. Santos Desde las 00:00 horas de este miércoles, el tráfico rodado está restringido en la principal arteria de la ciudad, aunque continuan transitando vehículos de todo tipo, si bien es cierto que con menos frecuencia | Por el momento, la Policía Local controla el acceso a la avenida DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 28 agosto 2019, 11:26

«¿Cómo que Ordoño II está cerrado al tráfico? No sabía nada». Sorpresa, confusión y división de opiniones entre los vecinos de León ante la nueva situación de la avenida Ordoño II. Desde las 00:00 horas de este miércoles, el tráfico rodado está restringido en esta calle, una de las principales arterias de acceso al centro de la ciudad.

Y lo hace con división de opiniones, polémica y sorpresa entre los viandantes al ver que los vehículos siguen transitando. Es cierto que sigue habiendo coches en Ordoño II, pero su frecuencia es menor a la de días anteriores.

En la arteria de la capital se han vivido situaciones curiosas, como la de una ciclista utilizando el teórico carril bici en sentido Guzmán a la que un agente le pidió que no lo utilizara todavía, ante el tráfico rodado existente.

La Policía Local controla el acceso

Desde primera hora de la mañana, la Policía Local de León controla el acceso a Ordoño II desde la glorieta de Guzmán el Bueno. Allí, se abre el paso a esta arteria a vehículos de transporte pública, de emergencias, de mercancías y distintos coches particulares de residentes.

Pero no existe señalización luminosa o grandes avisos que adviertan de esta nueva situación. Muchos conductores desconocían la imposibilidad de transitar por esta avenida y se han topado con ella a primera hora de la mañana.

Galería. La avenida ha tenido menos tráfico del habitual durante su primer día como semipeatonal. / D. G.

«Yo no me fiaría de caminar por el medio de Ordoño»

Y los leoneses tienen opiniones diversas. Hay quien cree que es un paso «que había que dar» en los tiempos actuales donde es tan importante el ecologismo y el cuidado por el medio ambiente, ya que, afirma una ciudadana.

Pero también hay opiniones en contra. «Creo que es un error, pero los técnicos sabrán más que yo», señala un viandante, a lo que una leonesa completa: «Parece ser un quiero y no puedo. Si se corta Ordoño II al tráfico, ¿cómo es que siguen pasando coches? Yo no me fiaría de ir caminando por mitad de la calle».

Y una peatona mostró su sorpresa: «¿Está cerrado al tráfico?». Esta leonesa, ante el flujo de vehículos de la calle, desconocía que la normativa hubiera entrado ya en vigor. «Hay muchas cocheras, tiendas que necesitan mercancía... Lo veo complicado. También se ha peatonalizado la Catedral y siguen pasando coches. Creo que no es una buena medida».

Divergencia de opiniones y expectación para ver cómo se resuelve esta peatonalización de Ordoño II entre los leoneses. El 'día 1' de la nueva función de esta avenida no acaba de convencer a muchos ciudadanos, mientras que otros dan su visto bueno a esta normativa.