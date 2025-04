Las noticias imprescindibles del jueves 17 de abril en León

Leonoticias León Jueves, 17 de abril 2025, 19:22 Comenta Compartir

1 Semana Santa ¿Qué ocurre si tengo una silla para el Encuentro y se suspende la procesión?

Unas 1.500 personas tienen un puesto reservado para vivir uno de los momentos culmen de la Semana Santa leonesa. Este Viernes Santo, desde las 8:30 horas, las 13 tallas de la Procesión de los Pasos -mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional de la pasión leonesa-, organizada por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, empezarán a acceder a la plaza de Regla..

2 Programa y recorridos de las procesiones del Jueves Santo en León

La jornada con más actos procesionales del calendario pasional leonés no dará tregua más que a la hora de la comida. Diferentes cofradías tienen fijado en este Jueves Santo sus principales desfiles que se iniciarán a primera hora de la mañana desde San Claudio con las Bienaventuranzas y seguirán a caballo con las Siete Palabras.

3 Más de 30.000 fieles arroparán a Genarín, que recupera el público en el cubo de la muralla

Cuando cae la medianoche en León, salen sus fieles. Genarín es el más famoso pellejero de todos los tiempos y la ciudad y los leoneses volverán a recordar su figura como en cada madrugada de Jueves Santo.

4 El Lignum Crucis de Minerva no gana para sustos en esta Semana Santa

No está siendo una Semana Santa sencilla para la Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz; y aún le queda el plato fuerte del Santo Entierro este Viernes Santo. En su primera salida procesional, en Lunes Santo con la Pasión, la Piedad de Carmona se empapó bajo la lluvia que no cesó en todo su corto recorrido, obligando a recogerla en ordinaria por Santa Nonia.

5 Los vecinos de Santa Engracia denuncian el estado «ruinoso» del número 19 y piden «medidas»

Los vecinos de la calle Santa Engracia en León capital vuelven a llamar la atención del Ayuntamiento sobre la situación en la que se encuentra el número 19 sito en dicha calle del barrio de Eras de Renueva, a pocos metros del Musac. El edificio de dos alturas lleva meses siendo un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de la zona, especialmente para los portales con los que linda de forma directa. Okupas, incendios y «personas que entran a drogarse» conforman la lista de quejas de unos vecinos que piden medidas «ya».

6 Los tres pueblos de León que se convierten en los más fríos de España este Jueves Santo

La Semana Santa ha dejado en León algo más que procesiones y tradición: un auténtico desplome de los termómetros. En pleno mes de abril, el frío se ha instalado con fuerza en la provincia, situando a tres de sus localidades entre las más frías de toda España.

7 ¿Cuánto sabes de la Semana Santa de León?

Días de recogimiento, solemnidad y pasión en la ciudad de León. La Semana Santa es una de las épocas más especiales del año en una ciudad que vive y siente estos días.

8 Jesús Calleja: «Nunca en mi vida había llorado tanto»

Cuenta el aventurero Jesús Calleja (Fresno de la Vega, León, 60 años) que 'Universo Calleja' no es un viaje de turismo. «Es una expedición verdadera. No sabes lo que va a ocurrir», resume el presentador de este formato de Telecinco (miércoles, 23:00 horas), que permite a los famosos reflexionar sobre la vida y contar esos episodios íntimos que solo un ambiente indicado les hace desvelar. «Nunca tanta gente conocida ha estado junta en un mismo programa, donde lo que hemos hecho no se puede encargar en ninguna agencia de viajes», defiende el explorador, que hace hincapié en el factor de la amistad que se crea en estas expediciones en equipo, en el que también hay incomodidades que no se pueden imaginar.

9 El pueblo leonés que contará con Panorama City para su fiesta del verano

InterPueblos, el multitudinario festival que cada verano se celebra en Almanza, ya prepara su próxima edición. Será el sábado 2 de agosto y contará, entre otros alicientes, con la actuación de Panorama City.

10 El Cristo de las Bienaventuranzas marca el camino «a la felicidad» del cielo

Con los brazos al cielo, con el Cristo de las Bienaventuranzas más alto que nunca, el camino a la «felicidad» quedó marcado este Jueves Santo en León. Y así lo recogió el sermón de la cofradía de las Bienaventuranzas en el acto central de una de las procesiones más emotivas de la Semana Santa leonesa.