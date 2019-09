Morán pide acciones inmediatas contra la despoblación y defiende a las pedanías en el Consejo de Alcaldes del PSOE Un momento del encuentro de alcaldes socialistas. El presidente de la Diputación presenta la resolución contra el abandono de los pueblos y clausura el acto celebrado en León LEONOTICIAS León Viernes, 27 septiembre 2019, 20:00

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha presentado la ponencia sobre despoblación aprobada este viernes en el Consejo de Alcaldes organizado por el PSOE de Castilla y León en El Palacín de la capital leonesa. El también vicesecretario general del PSL-PSOE ha expuesto que el diagnóstico sobre la situación demográfica en la comunidad es «demoledor» ya que sitúa a Castilla y León como la más afectada de España por la despoblación.

«No os digo nada nuevo y mucho menos a los alcaldes y alcaldesas de cualquier punto de León o de Castilla. Tampoco hace falta que recordemos quienes han sido los responsables de una situación que no es de ahora, sino que viene produciéndose en los más de 30 años en que el PP lleva gobernando. No es que no hayan hecho nada para remediar el problema es que son, precisamente, parte del problema. No en vano comparten con él las siglas: PP es igual a pérdida de población», indicó.

Ante los mas de 400 munícipes asistentes al acto, Morán detalló alguna de las propuestas de la ponencia como «poner en marcha, de forma inmediata, una política propia para afrontar los retos demográficos» o que la ordenación del territorio propuesto por la Junta «deje de crear escenarios de incertidumbre y estrés institucional en las entidades locales». El responsable de la institución provincial leonesa abogó por garantizar «una dotación optima de los servicios básicos de competencia autonómica y la financiación de los que prestamos desde otras administraciones, así como el establecimiento de bonificaciones fiscales en el medio rural o la llegada de internet de banda ancha y telefonía móvil a todo el territorio, un objetivo que, en la Diputación de León, hemos convertido en prioritario para este mandato».

El presidente de la Diputación también se encargó de la clausura del acto y en sus palabras de despedida se refirió a las juntas vecinales a las que calificó como «otro de los pilares de la administración local que en la provincia de León tienen una importancia capital, ya que, además de formar parte de nuestra identidad, concentramos un tercio de todas las existente en España: 1.200 de un total de más de 3.000 en todo el país».

Eduardo Morán recordó que «el Partido Socialista siempre se ha identificado como garante de las pedanías» y puso como último ejemplo la derogación del cambio normativo impuesto por el PP para suprimir la figura del secretario vecino.

Sin embargo, reconoció que «es necesario seguir profundizando para dotar a las pedanías de un marco normativo estable y definitivo que garantice su necesaria continuidad y las adapte a los nuevos tiempos». «Porque las juntas vecinales no son sólo una administración más. Es la administración de los pueblos, de esos núcleos que hacen posible la existencia del mundo rural, cuya defensa ha quedado patente por parte de todos en este Consejo», concluyó.