Majo cree que Silván no dimitirá y el PP de León no actuará al ser un tema de ámbito «muy superior» Juan Martínez Majo, este lunes en Villadangos del Páramo. / Sandra Santos / Peio García El presidente de los populares leoneses afirma que las conversaciones publicadas sobre la Trama Enredadera «son una sorpresa nueva cada día por fascículos», al tiempo que sentencia lo siguiente: «Cada uno es responsable de sus actos y en un partido como el nuestro muchísimo más» NACHO BARRIO León Lunes, 6 agosto 2018, 15:19

Juan Martínez Majo no oculta su sorpresa cuando es preguntado por las últimas novedades en lo referente a la Trama Enredadera, no ya por la pregunta, sino por las conversaciones que se publican cada mañana. Una sopresa que es diaria, pero que parece estar lejos de agradar.

«Cada día es una sopresa nueva, lo va viendo uno por fascículos, como vais publicando los medios», aseguraba el presidente del PP de León en Villadangos del Páramo. En esta línea, ahondó asegurando que «hay cosas sorprendentes, pero habría que analizar el contenido y ver en qué ámbito se producen, porque algunas conversaciones sacadas de un contexto pueden parecer algo distinto. En todo caso son revelaciones sorprendentes». Por este motivo, Juan Martínez Majo esgrime que le gustaría saber la versión«de todas y cada una de las personas que salen ahí, porque es importante el contexto».

Eso sí, Majo lo tiene claro. «Yo no me he leído el sumario ni me lo voy a leer, tengo la conciencia muy tranquila y puede decir lo que sea».

Sobre el pleno extraordinario que se celebrará este martes en León para abordar el papel de Silván en las conversaciones intervenidas, el popular señaló que «creo que el alcalde dio explicaciones en su momento y este martes las dará de nuevo de forma amplia, según me consta».

Siguiendo en este asunto, defendió que como presidente del PP en León «no voy a tomar ninguna decisión, el tema está en un ámbito muy superior. Respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia, no solo para Antonio [Silván] sino para todos los políticos, sean del color que sean».

El futuro político del alcalde de León parece que no sufrirá alteraciones. «No creo que dimita, hablé con él hace un par de días y volveré a hacerlo esta tarde. Lo que yo he escuchado es que él piensa mantenerse como alcalde».

Preguntado por el sabor de boca que le deja leer las conversaciones publicadas, Juan Martínez Majo defendió que «cada uno es responsable de sus actos y en un partido como el nuestro muchísimo más, cada uno tiene que responder de cómo actua y de lo que hace en cada momento. Yo lo tengo muy claro».