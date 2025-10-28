Las lluvias vuelven para quedarse en León Las temperaturas subirán levemente en una jornada gen eral de contrastes entre la salida y la puesta de sol

El sol volverá a resguardarse este martes, dando paso a una nueva oleada de lluvias que protagonizará el resto de la semana en León. Será una jornada cambiante en lo que se refiere al cielo desde las primeras horas del día hasta que caiga la noche, cuando las precipitaciones aparecerán.

En la capital, el día empezará soleado, con algún intervalo nuboso que llegará mediante el avance de las horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será a partir del mediodía cuando, progresivamente, la lluvia empezará a aparecer hasta llegar a la noche con grandes posibilidades de precipitaciones.

Temperaturas

En lo que se refiere a las temperaturas, la llegada del agua regulará los termómetros, con un leve ascenso de las máximas y las mínimas que será aún mayor en los días posteriores. En León, la mínima seguirá siendo de dos grados, mientras que se alcanzarán los 17.

Otros puntos de la provincia como Ponferrada atravesarán una situación parecida, con paso del sol a la lluvia y un ascenso de las temperaturas, desde los 4 hasta los 20 grados. En Astorga, los termómetros marcarán 2 de mínima y 18 de máxima. Mismo contexto para Villablino, cuyos termómetros se irán desde los 2 hasta los 19 grados. Por último, Posada de Valdeón tendrá un rango de entre 6 y 20 grados, con menos probabilidad de lluvia en el inicio de la tarde y mayor una vez caída la noche.