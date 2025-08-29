leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Sigue toda la información de los incendios de León en directo

Lluvia en El Bierzo en un viernes gris y fresco en el resto de León

Las temperaturas se recuperan algo aunque seguirán siendo frescas y con sensación de serlo más por culpa del viento

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:15

La meteorología sigue dando una de cal y otra de arena para los equipos que luchan contra los incendios en León con una nueva jornada de temperaturas suaves, algunas precipitaciones, pero mucho viento.

Pocos cielos lucirán despejados ya que los iIntervalos nubosos serán los protagonistas allá donde no se llegue a cubrir por completo el cielo. Allí, en El Bierzo, será donde la probabilidad de precipitaciones débiles sea más alta. En el resto será más ocasional, sobre todo cuanto más al este y sur de la provincia nos encontremos.

Mapa de riesgo de incendios para este viernes: en naranja y rojo las zonas con riesgo alto y extremo. Aemet

Las temperaturas mínimas de esta pasada noche se han recuperado y se mantendrán muy similares en la madrugada del viernes al sábado. También se pueden recuperar un par de grados las máximas aunque seguirán lejos de los 30. La cota de nieve, aún más anecdótica que en el jueves, sube hasta los 2.500 metros.

Predominará el viento de componente oeste, muy húmedo y bastante fresco, moderado en general aunque con rachas fuertes en zonas altas.

El sábado podrán subir algo más las temperaturas y registrarse menos lluvias, antes de un domingo con nuevo bajón en los termómetros, cielos más cubiertos y nuevas probabilidades de precipitación.

