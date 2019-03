leonoticias acerca a León este viernes al escritor y coach Javier Iriondo Javier Iriondo, durante una entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El escritor, disertador y coach de intervención estratégica ofrece una conferencia este viernes una conferencia en el salón de actos 'Alfonso V' del Ayuntamiento de León (9.30 horas, entrada Calle Alfonso V) LEONOTICIAS León Jueves, 28 marzo 2019, 11:34

Javier Iriondo, autor de varios best sellers, ha cambiado la vida de miles de personas con sus conferencias, libros y talleres de crecimiento personal.

Lo ha hecho desde la experiencia personal y creando conocimiento de su propio relato vital.

«En un momento de la vida, con 20 años, me ficharon para ir a Estados Unidos como profesional del deporte. Me creo que soy lo más hasta que una serie de circunstancias me hacen caer y perderlo todo«, recuerda Iriondo cuando narra sus experiencias personales.

Ahora Javier Iriondo llega a León este viernes y lo hace de la mano de leonoticias. Iriondo ofrecerá una conferencia este viernes en el salón de actos 'Alfonso V' del Ayuntamiento de León (9.30 horas, entrada Calle Alfonso V).

Colabora Caja Rural, Cámara de Comercio y Ayuntamiento

La entrada a la conferencia es libre hasta completar el aforo con garantía de reserva a quienes hayan realizado inscripción previa.

