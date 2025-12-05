León supera a Madrid en la diferencia de precio entre la oferta y la demanda de vivienda La capital de la provincia es, además, la que tiene la cifra más alta de toda la comunidad

León con un 14 por ciento, Palencia, Segovia y Salamanca, las tres con el doces son las capitales de provincia castellano y leonesas que destacan por su amplio desfase entre precios ofertados y buscados, según los datos del «Índice de Negociación Fotocasa», basado en las cifras de este segundo semestre de 2025.

Esto quiere decir que en estas capitales existe una diferencia notable entre el precio ofertado y demandado y, por tanto, mayor margen para negociar el precio de la vivienda. Por el contrario, en Soria y Zamora es donde este margen es menor, con tan sólo un cuatro por ciento. En la zona media de este índice se sitúa Valladolid con el once por ciento, Burgos con el diez y Ávila con el ocho.

«Los datos confirman la existencia de una gran distancia entre el precio al que el vendedor oferta la vivienda y el que el comprador está dispuesto a pagar. En el mercado de la vivienda es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Las diferencias más altas en España

A nivel nacional, las ciudades de Granada (22 por ciento), Palma de Mallorca (18) y Alicante (17) son las capitales de provincia españolas que destacan por su amplio desfase entre precios ofertados y buscados. También otras ciudades españolas que registran altas diferencias entre los precios de demanda y de oferta de vivienda de compraventa son: Murcia, Málaga y Oviedo con el quince por ciento; las dos capitales canarias comparten el catorce por ciento con León; y superan el trece de Madrid y Santander; y el doce de Castellón de la Plana, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona y Valencia.

Menor margen de negociación

En la zona más templada de la clasificación, en torno al diez porciento de diferencia entre los precios de oferta y demanda de vivienda en propiedad, se sitúan capitales como Barcelona, Córdoba, Logroño, Lleida y Valladolid con el once por ciento; Burgos, la única con el diez; Cuenca, Cáceres, Girona, Lugo, Pontevedra y Vigo -la única no capital analizada- con el nueve; y Almería, Badajoz, Guadalajara y Ávila con el ocho por ciento.

A continuación, se encuentran las ciudades donde la diferencia entre los precios de oferta y demanda es menor: Bilbao, Huelva, Jaén, A Coruña y Zaragoza registran un siete por ciento; Albacete, Ciudad Real, Cádiz, Huesca y Vitoria, el seis; San Sebastián, Soria, Toledo y Zamora, un cuatro; y cierran la tabla Teruel con el tres por ciento y Pamplona con sólo dos puntos.