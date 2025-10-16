León suma más de cien nuevos afiliados extranjeros y supera los 13.300 La comunidad registra un repunte del 13% en la comparativa interanual, el tercero más alto de España

La provincia de León ganó más de un centenar de afiliados extranjeros a la Seguridad Social (110) en el mes de septiembre respecto a agosto, alcanzando los 13.380 según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Castilla y León, esta cifra aumentó en 2.044 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en septiembre respecto a agosto, al cerrar el noveno mes del año con 103.586. Se trata de un aumento del dos por ciento, frente al 0,6 por ciento de España, donde la cifra creció en 19.073 efectivos, hasta los 3.088.341.

En comparación con los datos de hace un año, la Comunidad registró un repunte del 13 por ciento, con 11.941 afiliados nuevos, por encima de la subida nacional, que se cifró en el siete por ciento, con 204.053 afiliados más.

La afiliación fue dispar en septiembre según cada autonomía, con once comunidades en las que subió el número, con La Rioja (8,8 por ciento), Extremadura (6,2 por ciento) y Navarra (2,5 por ciento) a la cabeza. A la contra, la mayor caída se produjo en Murcia con una bajada del 3,2 por ciento.

En conjunto, un 89,1 por ciento de los afiliados extranjeros en la Comunidad se encuadra en el Régimen General, hasta los 92.341, con mayor peso en los sectores de Hostelería (15,4 por ciento, con 14.251), Industria Manufacturera (12,3 por ciento, con 11.426), Comercio (9,3 por ciento, con 8.590) y Construcción (8,5 por ciento, con 7.912). Mientras, el Régimen de Autónomos contabilizó 11.245 afiliados extranjeros, el 10,8 por ciento del total.

Si se analizan los datos, se observa que la mayoría de los afiliados extranjeros procede de Rumanía (14.186), seguidos por los originarios de Marruecos (13.178) y de Colombia (12.481). También hay 9.651 búlgaros, 9.325 venezolanos, así como 4.866 portugueses.

Evolución provincial

En cuanto a la evolución mensual por provincias, todas aumentaron salvo Segovia, que anotó una caída del 1,7 por ciento y 259 menos, y Ávila, con una bajada del 0,9 por ciento y 63 menos. En el lado opuesto, Soria encabezó los ascensos, con una subida del cinco por ciento y 316 más; seguida por Valladolid, 4,2 por ciento y 882 más; Burgos, 4,1 por ciento y 786 más, y Zamora, 3,1 por ciento y 157 más. A continuación, se sitúan las subidas del 0,8 por ciento en León (110); del 0,7 por ciento en Palencia (46) y Salamanca (68).