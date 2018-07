León una ciudad para los coches: sólo el 8% de sus calles están peatonalizadas frente al 20% de Granada La Plaza de la Regla es una de las zonas peatonalizadas de León. / Inés Santos La capital leonesa ocupa el puesto 23 de un total 44 ciudades españolas según un estudio de la empresa de alquileres Holidu S. FERNÁNDEZ León Martes, 17 julio 2018, 10:01

¿Es León una ciudad para el peatón? Según los datos extraídos del estudio de la empresa de alquileres Holidu, la capital leonesa se encuentra muy lejos de las ciudades españolas con mayor porcentaje de calles peatonalizas. Menos del 8% de las vías leonesas son peatonales, muy por debajo de Salamanca que duplica este dato o Granada que ocupa el primer puesto superando el 20%. En concreto, León ocupa el puesto 23 de un total 44 ciudades españolas que forman parte de este estudio.

Las zonas en las que la circulación de los peatones prevalece por encima de los vehículos en la capital leonesa se encuentran en el centro de esta ciudad. Los principales monumentos y emblemas de León se tienen que visitar caminado. De esta forma el turismo cultural puede acercarse a conocer la historia y gastronomía leonesa sin preocuparse por la aglomeración y tráfico de vehículos.

Estas zonas de la ciudad, que desde hace más de 20 años han visto sus vías peatonalizadas, gozan de una tranquilidad, en la que la gente pasea con calma y observa el paisaje sin preocupación. Además, la contaminación es mucho menor, consiguiendo una mejora en la conservación de los monumentos históricos de la capital.

La Catedral es uno de los emblemas de esta ciudad que recibió con alegría la opción de restringir el tráfico debido a que la contaminación estaba deteriorando la piedra caliza que compone su estructura.

La compañía realizó un informe usando la base de datos de open street maps para calcular el porcentaje de calles peatonales en relación a la cantidad total de calles de la ciudad. A la luz de estos datos es Granada la ciudad con mayor porcentaje (20,94 por ciento), seguida de Vitoria (19,11 por ciento; Valencia (18,77 por ciento); Bilbao (18,04 por ciento); Salamanca (16,60 por ciento); Cuenca (14,93 por ciento); Sevilla (14,76 por ciento); Huelva (13,48 por ciento); Barcelona (13,25 por ciento) y Toledo (13,01 por ciento)

Ordoño II

La peatonalización de las calles es una de las reivindicaciones históricas de asociaciones de ciclistas y de formaciones como León Despierta o León en Común. El último enclave que entró a debate por este tema fue la avenida Ordoño II que finalmente el Ayuntamiento decidió crear una zona de conciliación entre la bicicleta y el vehículo.

El proyecto inicial del PP planteaba su peatonalización integral con la incorporación de un carril bici, con el reto de crear una gran vía que uniese la estación de Adif con la Calle Ancha al entender que ese 'enganche' será clave para los residentes y los turistas.

Posteriormente y tras las críticas y la férrea oposición del resto de grupos políticos, el equipo de gobierno limitó la intervención a la incorporación de ese carril bici y a un ensanche de las aceras para dar prioridad al peatón.

Finalmente, la obra se limitará a mejorar el problemas de las importantes vibraciones así como se favorecerá le tránsito de los peatones con la retirada de las jardineras, que vendrán a ser sustituidas por ocho pérgolas. En cuanto al paso de los ciclistas, el último y, hasta la fecha, el definitivo planteamiento pasa por señalizar Ordoño II como Zona 30 aunque el «vial se podría acondicionar en cualquier momento para incorporar ese carril bici».

Europa

Venecia se coloca en primera posición si hacemos una comparativa a nivel internacional, con 34,01% de zonas peatonales que hacen que se convierta en la ciudad europea más agradable para los viandantes.

Pero Venecia no es la única opción, en Ámsterdam (20,63%) encontrarás también una buena cantidad de zonas peatonales además de una red de transporte público excelente en caso de tener que desplazarte a lugares más apartados. No muy lejos aparece la italiana Génova con un 19,03%. Si nos fijamos en las capitales europeas, París se sitúa en el número 18 de la lista con un porcentaje del 12,32%, Atenas en el 29 (9,30%) y Lisboa con un 4,99% más alejada en la posición 80. Zagreb, Londres, Berlín y Belgrado no son capaces de ubicarse en el listado de ciudades peatonales no llegando a alcanzar siquiera el 2% de calles puramente peatonales. Sin embargo, si se compara la longitud directa de zonas peatonales, Londres por ejemplo puede mostrar 112km, aún así, debido al tamaño de la ciudad esta cifra no es suficiente para otorgarle un mejor resultado.