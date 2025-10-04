León rinde homenaje a Bernardo Sánchez, alcalde pedáneo de Oteruelo durante dos décadas Una placa en la glorieta que lleva su nombre, «junto a la pasarela y la rotonda, que fueron dos de sus batallas por la seguridad de sus vecinos», ha señalado el alcalde de León

El Ayuntamiento de León ha celebrado este sábado el acto de homenaje a Bernardo Sánchez, quien fue pedáneo de Oteruelo de la Valdoncina durante más de 20 años y que falleció en 2021. Desde ahora, el recuerdo de Bernardo quedará para siempre a la entrada de la pedanía por la que tanto trabajo a la cabeza de su junta vecinal. «Esta glorieta llevará su nombre, junto a la pasarela y la rotonda, que fueron dos de sus batallas por la seguridad de sus vecinos, por la seguridad de su pueblo», ha recordado José Antonio Diez, alcalde de León, durante el acto de descubrimiento de la placa con el nombre de Bernardo, un hombre al que, tal y como ha destacado Diez, «se le deben decenas de iniciativas en Oteruelo y, sobre todo, la defensa de su pueblo y sus vecinos durante décadas».

El acto ha servido para recordar la figura de Bernardo, «un hombre incansable en la demanda, porque era tenaz y porque estaba lleno de iniciativas, proyectos y propuestas para ese Oteruelo que fue su vida durante más de veinte años y al que le dedicó no solo el tiempo que tenía, sino aquel que no tenía y robaba a su familia, a su mujer, sus hijos y, por supuesto, sus nietos, su ilusión de los últimos años». El alcalde de la capital leonesa ha rememorado que «Bernardo pedía, siempre con sentido común, con respeto y con justicia» y también que era una persona agradecida y que nunca descansaba.

«Así era ese Bernardo que se nos fue demasiado pronto, demasiado joven y aún con la ilusión intacta. Bernardo era, además, compañero y amigo, y por eso seguimos sintiendo un dolor fuerte cuando se trata de hablar de él y de recordarle. Su ausencia, esos cuatro años transcurridos ya, se nos han hecho muy duros», ha admitido José Antonio Diez.