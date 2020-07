León respalda el uso obligatorio de la mascarilla en la antesala de su posible aprobación Leonoticas ha salido a la calle a preguntar a los leoneses su opinión sobre esta medida. La Junta se reune, este jueves 16 de julio, para estudiar la aprobación del uso de mascarillas obligatorio | Los leoneses anteponen la seguridad a la comodidad para evitar el contagio de la Covid-19 LEONOTICIAS León Miércoles, 15 julio 2020, 18:03

En medio de la pandemia, el debate está instalado en León, ¿debería ser obligatorio el uso de la mascarilla? Aunque los leoneses están muy concienciados con la situación actual interpuesta por el coronavirus siempre hay algún 'pero' al uso obligatorio de este elemento sanitario. «En lugares abiertos no haría falta», comenta una señora a leonoticias.

Este jueves, 16 de julio se reúne el Consejo de Gobierno de Castilla y León para estudiar la aprobación de la obligatoriedad del uso de mascarillas. Por ello, leonoticias ha salido a la calle a preguntar a los leoneses sobre esta medida que ya está instalada en alguna comunidad española.

Por las céntricas calles de la capital leonesa pasea, cada ven con más asiduidad personas con que utilizan la mascarilla, «algo imprescindible en el tiempo que vivimos», comenta un caballero que transita por Ordoño II. En la actualidad no está penado no utilizar estos elementos en la vía pública aunque si recomendado por las administraciones y sanitarios. «Hay mucha gente que si no la obligas a llevar la mascarilla no lo hace, y es muy importante para evitar un rebrote», sostiene una mujer que pasea junto a su nieto.

Actualmente

En la actualidad, su uso es indispensable en lugares cerrados de uso público o espacios donde no se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, como comercios, transporte público o cines. «En calles concurridas es muy complicado mantener la distancia de seguridad por lo que debería ser obligatoria para reducir el riesgo», expresa una joven leonesa.

En los bares y restaurantes solo se puede quitar la mascarilla en el momento de la ingesta de bebida y comida.

La pandemia ha generado nuevos debates que afectan a la convivencia, aunque la mayoría de la población leonesa antepone la seguridad a la comodidad.