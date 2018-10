El PP de León busca la abstención del PSOE para aprobar los presupuestos del 2019 tras la ruptura del pacto de Cs Agustín Rajoy, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de León. / S. Santos Agustín Rajoy asegura que los presupuestos del 2019 son claves para garantizar la subida salarial del 1,75% y las subvenciones a asociaciones A. CUBILLAS León Viernes, 26 octubre 2018, 15:06

Guiño del PP en el Ayuntamiento de León al PSOE. Agustín Rajoy, concejal de Hacienda, ha lanzado este viernes un aguante a la bancada socialista para garantizar los Presupuestos del 2019.

Lo ha hecho en el marco del pleno de este viernes y en el turno de ruegos y preguntas, consciente de la necesidad del PSOE después de que Cs rompiese del pacto de gobierno tras la implicación de miembros del PP en la 'Operación Enredadera'.

En este sentido, Rajoy ha remarcado la importancia de la aprobación de unos presupuestos y «cuanto antes mejor». Para ello, ha hecho cuentas y ha recordado que además de los 10 votos del PP necesitan cuatro votos favorables –hasta la fecha los de Cs- o al menos la abstención de siete concejales.

Y ahí entran en juego los socialistas. «Siendo este año electora aprovecho para pedirle un acuerdo de mínimos», señaló Rajoy, que además enumeró varios créditos que estarían en juego en caso de no salir adelante los presupuestos municipales del próximo ejercicio.

Entre ellos, recordó, estaría en juego la subida del 1,75% de la plantilla del Ayuntamiento y frenaría la prórroga de todas las subvenciones que no tengan un acuerdo plurianual, salvo transporte, el Ildefe y el Ilruv.

De esta forma, matizó Rajoy, no habría subvenciones para las Ampas, las asociaciones vecinales, los clubes deportivos o para actividades sociales y culturales.

Asimismo, el PP propone como inversiones las necesarias para ejecutar el proyecto Edusi y plantea que el remanente total se incluya en una partida única destinada a proyectos concretos. De esta forma y en caso de contar con la abstención del PSOE, Agustín Rajoy ha garantizado que estaría en tiempo para llevar los presupuestos al pleno del próximo mes de noviembre.

La postura de Ciudadanos

Precisamente y al término del pleno, Gemma Villarroel entendió como un buen gesto el guiño del PP al PSOE a la par que recordó que hasta no conocer los presupuestos no emitirá su voto que siempre tendrá en cuenta «lo mejor para los leoneses».

«La responsabilidad no puede recaer sobre el grupo Ciudadanos pero es que el PSOE también tiene su responsabilidad y me parece muy bien el gesto que ha hecho. Ojalá los socialistas lo recojan y terminemos de ver este clásico de bipartidismo que no va a ninguna parte y que solo hace que perjudicarnos a todos. Ojalá se ponga a trabajar en los presupuestos como hemos hecho nosotros y haremos este año».