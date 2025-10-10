Largas colas para la tienda 'pop-up' de ropa vintage que regresa a León El evento que en marzo congregó a cientos de leoneses para conseguir ropa de marca a precios muy económicos vuelve a la capital para «democratizar la moda»

Si en marzo, con lluvia y algo de frío, ya fue un éxito, la segunda edición de la tienda de moda efímera que recala en León este fin de semana promete romper todos los récords. Este viernes 10 de octubre ya eran varios los leoneses que desde primera hora hacían cola frente al hotel Conde Luna en León ciudad para acceder a la primera de las jornadas en las que 'Jaleo Vintage' promete «democratizar la moda».

Hasta el día 12, esta 'pop-up' pone a la venta a precios económicos ropa vintage o de segunda mano. Desde ropa de marca hasta camisetas de fútbol, la tienda que tiene su sede en Valencia vuelve a León durante tres días para que los leoneses consigan desde diez euros prendas «que pueden llegar a costar hasta 100».

Así lo explica Joel Marián Tortosa, uno de los socios de la tienda efímera que recala por segunda vez en León. Al igual que ocurrió en marzo, cuando la pop-up desató la locura, los leoneses han vuelto en otoño a portarse «superbien» en un doble evento que ha dividido fuerzas para llegar a todo.

Entradas por grupos de 60 personas con media hora para comprar

El sistema es sencillo. Los clientes entran por turno de unas 50 o 60 personas y durante media hora pueden ver la ropa y comprarla antes de que acceda la siguiente tanda de compradores. La ropa expuesta del primer grupo no es la misma que la del segundo, ya que la organización se afana en reponer prendas para que siempre haya nuevos ítems que conseguir.

Uno del os mayores atractivos sin duda es el precio. El objetivo del evento, explica Joel, es «democratizar la moda» para que sea accesible para todo el mundo. «Aquí puedes conseguir un pantalón Levis, una sudadera Nike o una camiseta de fútbol por diez euros, artículos que pueden llegar a costar 100 o 150».

Con el recuerdo de la pasada edición y manteniendo el buen ritmo que esperan para estas jornadas, la tienda vintage vuelve a desatar la locura y la que promete no ser su última visita a León.