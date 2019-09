Justo Fernández: «Que Clemente quiera volver es una opción personal y que lo haga es algo que compete al partido» Justo Fernández, durante una rueda de prensa en campaña electoral. / Campillo El portavoz de la formación naranja y diputado nacional por León asegura que la fidelidad del voto de la expresidenta de las Cortes a la formación naranja «demuestra que es una persona inteligente» LEONOTICIAS León Viernes, 27 septiembre 2019, 10:44

El portavoz de Ciudadanos y diputado nacional de la formación naranja por León, Justo Fernández, ha asegurado este viernes que el posible regreso de Silvia Clemente a la política activa es una «opción personal y por lo tanto muy respetable. Ella tiene esa opción y por lo tanto solo cabe respetarla».

Eso sí Justo Fernández remarcado que el hecho de que Clemente, candidata en las primarias de Castilla y León posteriormente desplazada por un 'pucherazo electoral', haya exteriorizado que su voto se mantendrá fiel a Rivera demuestra «que es una persona inteligente y me parece perfecto«.

En un tono más tibio se ha expresado el portavoz provincial de Cs en León a la hora de hablar de un posible regreso quien fuera presidenta de las Cortes de Castilla y León: «Que Silvia Clemente pudiera volver es una decisión que compete al partido», ha remarcado.

En la misma línea ha asegurado desconocer «si su posible vuelta sería o no una buena opción para el partido. Desde luego yo desconozco cualquier posicionamiento en ese sentido. La valoración no me corresponde a mí, entiendo que es el partido quien la tendrá que hacer».