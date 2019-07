La Junta detecta a 2.155 pacientes fuera de las listas para operarse en los hospitales de León, el 44% de la lista 'oficial' Hospital de León. A nivel autonómico hay casi 9.000 pacientes fuera de la lista de espera para operarse y 61.000 en la de consultas | Igea anuncia una reunión la próxima semana con los gerentes para determinar si existe un problema de registro en las esperas LEONOTICIAS León Jueves, 25 julio 2019, 14:31

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, informó este jueves de que casi 9.000 -8.928- pacientes no figuraban en la lista de espera estructural para operarse, sino como enfermos que rechazaban de forma voluntaria pasar por quirófano, por lo que la cifra total pasa al cierre de junio de 22.146 a 31.074. Todo ello, remarcó, es difícil que se deba al «azar», pero advirtió de que si se trata de una manipulación tendrá consecuencias.

En la comparecencia posterior al segundo Consejo de Gobierno de la Junta, Francisco Igea señaló que la demora media es de 80 días para el total de pacientes en espera y no de 67, como se recogía para los pacientes en el registro estructural, con diferencias entre centros hospitalarios de hasta 30 puntos porcentuales, cuando el índice de calidad deseado es que la lista estructural no sea inferior al 75 o 80 por ciento.

Así, el portavoz advirtió de que el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) suma en total una lista de espera de 4.874 días y no de 2.832 días, lo que remarcó supone que más de 2.000 enfermos no figuraban en el registro. De esta forma, el 42 por ciento no se computaba en la lista quirúrgica que se estaba informando hasta ahora. También destacó el caso de León, donde se acumulan 4.888 usuarios, frente a los 2.733 que se anotaban hasta ahora, de forma que no se incluían al 44 por ciento.

En conjunto, la lista estructural representa en la actualidad en Castilla y León el 71 por ciento, de forma que el otro 29 por ciento no se contabilizaba. El vicepresidente señaló que no actuarán por «sospechas», sino con las cifras, por lo que resaltó la importancia transmitir información «clara», «veraz» y transparente y avanzó que todos estos datos se publicarán para que puedan ser consultados por los ciudadanos.

«Algo está ocurriendo en el sistema de registro», afirmó Francisco Igea, que añadió provoca que las listas de espera estén «mas o menos abultadas». Por ello, la Consejería de Sanidad reunirá la próxima semana a todos los gerentes para determinar si es que el modelo está anticuado, si existen instrucciones erróneas o se ha actuado con mala fe para manipular las cifras.

De la misma forma, Igea desveló que la lista de espera de consultas es de 179.014 y no de 118.419 pacientes, como figuraba en la lista estructural, con una demora media de 122 días y no de 117 días. A su juicio no se explica que 43.900 pacientes quieran permanecer de forma voluntaria a la espera para acudir a un especialista. Son, dijo, unos porcentajes de espera voluntaria «muy difíciles de explicar», como en el caso de Palencia, donde relató esto pasa con de la mitad de los pacientes.

Igualmente, se refirió a la situación de las pruebas diagnósticas, con el TAC que suma 7.535 pacientes, frente a los 2.643 que se contabilizaban, es decir, solo se registraba al 35 por ciento. Además, en las ecografías denunció que la demora media supera los 200 días, lo que equivale a siete meses, y en las mamografía, los 258 días.

«Tenemos un problema de accesibilidad», dijo Francisco Igea, así como el registro de información de operaciones, consultas y pruebas diagnósticas. Además, reconoció que la situación es «aún más importante» de lo que sospechaban y, por eso, indicó que incluyó esta cuestión en el acuerdo de gobierno que firmaron PP y Ciudadanos.

Argumentó que de estas cifras, que deberían haberse conocido hace unos días, se desprende que hay una «absoluta discordancia» entre lo que se cuenta desde las instituciones y lo que los ciudadanos perciben. Por ello, recalcó que es una «urgencia» afrontar la realidad.

De la misma forma, Francisco Igea avanzó que se trabajará para incorporar como una «falta grave» la manipulación de las listas de espera de la sanidad pública.

Hospitales

Por hospitales, la lista de espera en Ávila alcanza los 1.112 en total, de los que 806 figuraban en la estructural, por lo que la demora media es de 56 días. En el Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos) figuran en total 487, con una demora media de 61 días, frente a los 419 que se registraban hasta ahora; en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos), 725, frente a los 648 del registro anterior, con una demora media de 76 días.

En el caso del Complejo de Burgos se alcanza la cifra de 4.874 -2.832 en la lista estructural-, con una demora media de 108 días; en el Bierzo, 2.467 -1.694-, con una demora media de 91 días; en León, 4.888 -2.733-, con una demora media de 75 días; en Palencia, 1.025 -825-, con una demora media de 32 días; en Salamanca, 5.531 -4.343-, con una demora media de 110 días; en Segovia, 1.451 -1.215-, con una demora media de 49 días; en Soria 820 -615-, con una demora media de 72 días, y en Zamora, 1.709 -1.396-, con una demora media de 60 días.

Finalmente, el Hospital Universitario Río Hortega suma un total de 3.244 pacientes, frente a los 2.491 de la lista estructural, con una demora media de 64 días; el Clínico, 2.309 -1.779-, con 59 días, y en Medina del Campo (Valladolid), 432 -350-, con una demora media de 35 días.