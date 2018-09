La Junta asegura que «ahora no toca» abordar las competencias impropias que asume la Diputación La consejera Alicia García, durante la visita. / Inés Santos La Consejería de Familia destina 1,6 millones de euros para seguir implantando el modelo de atención en la Residencia de Personas Mayores 'Armunia' de León, que contará en 2019 con cuatro unidades de convivencia N. BARRIO León Martes, 18 septiembre 2018, 13:52

Ahora «no toca» y, a juzgar por lo que queda de legislatura, no parece que ese punto se toque antes de que acabe el mandato. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades evita abordar la cuestión de las competencias impropias asumidas por la Diputación de León en materia de asistencia a personas mayores. «Hemos incrementado el acuerdo marco en un 28%, lo que supone mayor financiación para las corporaciones locales, no solo en ayuda a domicilio. El tema de las competencias está encima de la mesa, pero ahora no toca porque hacemos un sobreesfuerzo en la financiación», respondía la consejera Alicia García.

Estas declaraciones las realizaba en la visita a la Residencia de Personas Mayores 'Armunia' de León, en la que la administración autonómica destina un total de 1,6 millones de euros para incrementar hasta un 60 por ciento las plazas dirigidas a personas dependientes.

Comprobando el resultado de las obras, Alicia García señaló que la inversión obedece, en primer lugar, a la reconversión de las plazas de personas válidas a personas dependientes, así como a la adaptación del centro al modelo de atención centrado en la persona, «que permite atender de una manera más personalizada e individualizada con una atención más individualidad y a la dotación de mayor confort y eficiencia energética del centro».

Inversión

Tal y como recordó la consejera, en el año 2014 se hizo una primera inversión que permitió construir la primera unidad de convivencia del centro, mientras que durante los años 2017 y 2018 se han invertido 600.000 euros del total para dotar de una segunda unidad de convivencia que permitió pasar de las 79 plazas a las 96 para personas dependientes.

Alicia García avanzó que esta segunda unidad de convivencia entrará en funcionamiento antes de que termine este año y explicó que consta de 10 habitaciones individuales con posibilidad de uso doble, una habitación de uso individual y dos habitaciones dobles, todas ellas adaptadas para su uso por personas dependientes. Todas las habitaciones disponen de baño adaptado y la unidad dispone de una sala de estar comedor y de un baño apto para camillas.

Para el 2019 y 2020 se prevé realizar las obras de otras dos nuevas unidades de convivencia, de tal modo que se pueda convertir plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes con un incremento del 60 por ciento hasta alcanzar el total de 183 plazas repartidas en cuatro unidades de convivencia.

Durante su recorrido por el centro, la consejera pudo saludar al personal que trabaja en el centro y a los residentes del mismo y mantuvo dos visitas que calificó como «muy especiales», una de ellas con el pintor leonés Miguel Ángel González Febrero, residente en el centro y cuyos cuadros se exponen en las paredes del centro, y la otra con una persona que se encuentra en el centro y que tiene 106 años.

Alicia García cifró en 1.571 las personas con 100 o más años residentes en Castilla y León, de las que el 20 por ciento, 334, se encuentran en la provincia de León. Por sexo, un 79 por ciento de las residentes en Castilla y León son mujeres, mientras que en León lo son el 76 por ciento.

Ayuda a dependientes

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades aseguró que en Castilla y León no existe lista de espera en lo referente a la atención a la dependencia, que se encuentra en el 98,5 por ciento, frente a la media española de 77 por ciento.

Una ayuda a la dependencia cuyo «fin último es la atención a las personas dependientes» en los centros de la Junta, que se prevé que estén destinados para este tipo de necesidades mientras que se potencia que las personas mayores «permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios» o asistan a centros de día para que «las personas que acudan a las residencias sean personas dependientes», apuntó Alicia García.