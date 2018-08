Juan Carlos y Sadat, «los amigos de la Diputación», exigían y recibían pagos por información oficial

Ángel Luis García 'El Patatero', un fanfarrón que presumía de contactos y de disponer de información privilegiada sobre la vida política, institucional y empresarial de León, les llamaba «los amigos de la Diputación». El calificativo abarcaba al diputado provincial Juan Carlos Fernández y a su hombre de confianza en la institución, Sadat Maraña.

Ángel Luis veía en ellos una posibilidad para ver 'desde dentro' cuanto ocurría no sólo en la propia Diputación sino en aquellos ayuntamientos en los que Ciudadanos, formación de la que ambos ya han sido expulsados, tenía representación.

De los vínculos que unían a ambos no quedan dudas a tenor de la amplia documentación recogida en la 'operación Enredadera'. La investigación reproduce conversaciones que evidencian los lazos. Algunas de forma tan explícita como las relatadas en junio de 2017 (las escuchas se han extendido a lo largo de dos años) y en la que Ángel Luis conversa con una de las personas de su máxima confianza, Ana Belén (Ciudadanos).

Sadat, 'el conseguidor'

«(Ángel Luis García 'El Patatero') dice que Sadat fue a ver a una persona de su máxima confianza en Madrid (no dice el nombre), y que le atendieron muy bien a Sadat. Que él (Ángel Luis) va a hablar con Sadat porque lo que tienen que hacer los otros es cumplir con su parte. Ángel Luis se queja de él (de Sadat), ya que de momento él (Ángel Luis) sólo ha hecho poner dinero y aún no ha recibido ni un duro a cambio», asegura.

«Que Sadat tiene que conseguir lo antes posible el contrato de San Andrés de Rabanedo y que cuando lo consiga. ya saben «que van a tener lo que haga falta pero tiene que conseguir el contrato como sea» (...) Luego comenta que a Sadat lo despachó rápido, opinando que Sadat no tiene el perfil para ser atendido por esa persona, aunque lo recibió y atendió de forma correcta. Que es una empresa en la que él (Ángel Luis) es el presidente con el 40% y el resto está en manos de José Luis (Ulibarri) y Valoriza. Que es un tema muy delicado, que en enero estará todo montado, que es seguro, pero que Sadat lo que tiene que hacer es aportar los contratos de una vez, pero tiene dudas que Sadat esté capacitado. Ana Belén le pregunta qué tiene que aportar Sadat, si los contratos o la información», relatan los investigadores.

«Esto no se puede hablar por teléfono»

La investigación también detalla el hartazgo de 'El Patatero' con Sadat por ofrecer muchas palabrerías y pocos contratos: «Ángel Luis dice que (Sadat) tiene que aportar los contratos, añadiendo que de todas formas «que esto no se puede hablar por teléfono, que mañana le cuenta (...) Sigue diciendo Ángel Luis que no ve a Sadat capaz de conseguirlo, dice: »Porque a mí (Ángel Luis) no me vale que me traiga un papel de Diputación diciendo que sale un concurso, porque eso ya lo sé yo«».

«Continúa diciendo que lo va a apoyar a muerte (a Sadat), que no le va a faltar de nada, igual que a ti (a Ana Belén) pero lo que tiene que hacer es generar. Ana Belén comenta que ella también tiene sus dudas al respecto, que Sadat no cuenta nada del «intrígulis interno'. Luego habla de una tal Olga (parece que trabaja o colabora con Sadat -la referencia exacta es Olga Pérez, actual edil de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo), que es una buena niña pero que no se entera de nada, que no habla, no cuenta nada, no explica dónde fue, ni nada. Ángel Luis responde que tampoco se lo puede comentar a nadie, que esas cosas las hablan ellos dos (Ángel Luis y Ana Belén) por la relación que tienen, pero no se pueden contar. Ana Belén dice que ayer estuvieron en el Congreso para pedir tres obras para San Andrés del proyecto de soterramiento del AVE. Le corta Ángel Luis, le dice que repita. Ana Belén le responde que ayer estuvieron con el diputado de Fomento, el de Ciudadanos, para proponerle tres obras que hay en San Andrés, que quieren modificar el plan que había creado el PSOE de San Andrés, para que hagan la modificación que ha propuesto Ciudadanos».

Pero la insistencia con Sadat Maraña por percibir cantidades sin aportar contratos es permanente: «Saca otra vez el tema de Sadat, diciendo que tiene que aportar, centrarse y rendir, y no vivir siempre de la información y del «dame, dame, dame». Ana Belén dce que ese tipo de historias (de la información) se las regala a sus amigos, que ella no pide nada a cambio, luego empieza a decir que en política va todo tan despacio».