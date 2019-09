El PP será «intransigente y reivindicativo» para que San Marcos abra con cinco estrellas gran lujo Parador de San Marcos en obras. / Sandra Santos El grupo popular pide un pleno extraordinario para debatir la semipeatonalización de Ordoño II «decidida unilateralmente» por José Antonio Diez M. BADIOLA | N. BARRIO León Lunes, 30 septiembre 2019, 13:00

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, Antonio Silván, avanzó este lunes que el grupo municipal será «intransigente y reivindicativo» para que el Parador de San Marcos de León abra tras las obras como cinco estrellas gran lujo, «por su planteamiento histórico y su referente cultural».

Así lo apuntó Silván, quien exigió que la primera fase de obras del Parador permita abrirlo en la fecha anunciada, es decir, en el mes de mayo del próximo año, así como la puesta en marcha de la segunda fase de la obras, tras exponer la «alarma constructiva» que puede suponer «el colocar balconadas en el entronque de la parte histórica con la parte moderna», para lo que pidió al director de Paradores y al alcalde de León que «se interese por ello».

De igual manera, quiso revindicar la «defensa» a los 85 trabajadores del Parador, con los que aseguró haberse reunido hace quince días, y el retorno de las 1.031 obras de arte con las que contaba el espacio.

Otras cuestiones

De igual manera, el líder del PP en el Ayuntamiento de León anunció que el martes se llevarán al Pleno dos preguntas sobre «el día a día de la ciudad». La primera de ellas está relacionada con la semipeatonalización de Ordoño II, un asunto para el que pedirá la convocatoria de un pleno extraordinario par «debatir la decisión tomada unilateralmente por el alcalde» y para el que aseguró que el grupo popular «renunciará a la retribución».

En dicho Pleno, Silván persigue que se le responda a «por qué se ha hecho, por qué se ha improvisado y qué beneficios aporta tener una infraestructura infrautilizada que ha dado pie a una calle triste y sin vida», así como proponer que «se rectifique la semipeatonalización para que no suceda lo mismo que pasó en la avenida Fernández Ladreda».

La segunda cuestión que planteará mañana Antonio Silván al alcalde de León se centrará en la situación del servicio de limpieza, respecto al que recomendó a José Antonio Diez que «no solo hay que criticar, sino también dar soluciones y respuestas».

Silván criticó que el edil aún no haya tomado ninguna medida y recordó que «no se puede amparar en cuestiones económicas cuando hay dos medidas que no cuestan ni un euro» como son «reunirse con los trabajadores, algo que aún no ha hecho» y «cumplir y ejecutar el acuerdo plenario de enero de 2019 para que la gestión del servicio pase a formar parte del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda».