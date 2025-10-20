leonoticias - Noticias de León y provincia

Las nubes serán protagonistas este lunes, con probabilidad de precipitaciones.

Inicio de semana con tiempo irregular y más lluvias

La jornada de lunes dejará tramos de sol aunque el cielo estará mayoritariamente nublado y las lluvias aparecerán en las últimas horas del día

Borja Pérez

Borja Pérez

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:25

La llegada del lunes da pie a una nueva semana que llega con irregularidad en el tiempo, una buena forma de resumir lo que, aparentemente, ocurrirá también el resto de días. Habrá momentos en los que el sol se hará hueco, aunque, en general, las nubes serán protagonistas y dejarán algunas precipitaciones en la capital.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de lunes que arrancará con intervalos nubosos en la capital y, conforme vayan avanzando las horas, las lluvias irán haciendo acto de presencia, aunque con menos intensidad que el pasado domingo.

Temperaturas

Las temperaturas, por su parte, sí se mantendrán estables, al menos en la ciudad, con una bajada de un grado en la mínima y alcanzando la misma cifra de 19 grados en las primeras horas de la tarde.

En el resto de puntos de la provincia, la variación es algo más acentúada en lo que se refiere al descenso de las mínimas. La bajada más notable se producirá en Villablino, pasando de nueve a cuatro grados, aunque manteniendo la máxima en 19.

La probabilidad de precipitaciones estará presente en todos los puntos de la provincia, pero, en algunos casos, como en Astorga o Posada de Valdeón, se esperan menos lluvias. En la localidad del norte de la provincia, además, la temperatura subirá.

En cuanto a los vientos, no superarán los 20 kilómetros por hora en la capital. La cota de nieve caerá hasta los 2.300 metros.

