Informativo leonoticias | 'León al día' 7 de agosto Informativo 'León al Día'. / Inés Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Miércoles, 7 agosto 2019, 20:33

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este miércoles 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

No es el primer contrato que firman este año, pero este sin duda impulsará las cifras de la compañía. ADL Bionatur ha firmado con una gran farmaceutica japonesa un contrato de 13 millones de euros. Un impulso a la producción de la planta leonesa que espera ir a más. No es la única buena noticia del día. Comenzamos.

En la agenda del nuevo presidente de la Diputación, Eduardo Morán, dos asuntos tienen un carácter prioritario: buscar una solución a los problemas vinculados a Gersul y habilitar el desarrollo de los Parques Provinciales de Bomberos otorgando a los mismos un carácter profesional. En el caso de Gestión de los residuos solidos urbanos de León la institución provincial mantiene una deuda con la concesionaria de la gestión de la basura en la provincia que asciende a 24 millones de euros. Por otra parte el proyecto de Bomberos avanzará en la misma línea a la espera de concretar el personal y se asumirán los equipamientos ya contratados.

Y en Podemos continúa la polémica. La intención de Nicanor Pastrana sigue siendo la de mantener las negociaciones con José Antonio Diez de cara a entrar en el equipo de gobierno como concejal de participación. La consulta impulsada por la organización descartaba mantener las negociaciones, aunque desde la autonómica matizan que la pregunta no iba por ahí sino por ceñirse a las dos líneas rojas, que no son otras que no acogerse a la disciplina de voto del PSOE y la necesidad de hacer una auditoría externa del Ayuntamiento.

Sea como fuere, las agendas mantienen la reunión prevista para la semana del 19 de agosto.

Los Tedax han vuelto a Viadangos de Arbás. La sección de la Guardia Civil ha destruido tres proyectiles de artillería de la Guerra Civil en unos corrales de la localidad. Los propios vecinos fueron los que los localizaron y se pusieron en contacto con la Benemérita. Los especialistas se trasladaron al lugar en compañía de una patrulla de Seguridad Ciudadana, para confirmar la existencia de un proyectil de artillería de 105 milímetros al completo de su carga explosiva, retirándolo de la vivienda para su destrucción controlada.

Buenas noticias para la planta leonesa de ADL Bionatur. El acuerdo con una gran farmacéutica japonesa por 13 millones refuerza el proyecto de la farmacéutica en la capital. El acuerdo se encuentra dentro de la línea de negocio de producción y comercialización de Principios Activos Farmacéuticos. La compañía japonesa es uno de los principales grupos a nivel mundial en el mercado farmacéutico, con una actividad muy destacada en el campo de los antibióticos, recuerda la empresa. El grupo cuenta con un firme compromiso histórico con la cura de enfermedades infecciosas y el desarrollo de medicamentos para el sistema nervioso central.

Nos vamos hasta la provincia vecina. Las ramas de los árboles salvaron la vida del joven de 23 años que se despeñó 30 metros en la Ruta del Cares. El montañero permaneció tres horas colgado de un árbol y el efecto del eco al pedir auxilio complicó su localización. Finalmente tan sólo sufrió rasguños.

Y antes de los Deportes les contamos que el comité de Compostilla plantea un conflicto colectivo a Endesa por la recolocación de los trabajadores de la central. Éstos acusan a la compañía de negar información sobre las plantillas mínimas que funcionarán desde la fecha actual hasta el día en el que tenga lugar el cierre. En el mes de mayo, la empresa se comprometió ante el comité intercentros a facilitar información sobre desplazamientos temporales y vacantes que se ofertan a los trabajadores para adaptar el calendario del centro de trabajo.

Y La Bañeza ya calienta motores. La localidad leonesa disfruta de una exposición protagonizada por Repsol como previa al Gran Premio que se disputa los días 10 y 11 de agosto y al que asistirán 60.000 personas y competirán 200 pilotos.

Después del éxito con Argentina al ganar los Juegos Panamericanos clasificándose para Tokio 2020, Manolo Cadenas ya están en León para ponerse al frente del Abanca Ademar. Informa Dani González.

El tiempo Y la lluvia ya ha llegado a la capital, y con ellas una bajada de las temperaturas. La previsión meteorológica para mañana en la provincia es de cielo nuboso a cubierto con precipitaciones débiles que en el noroeste pueden ser más intensas e ir acompañadas de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la montaña y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso. La temperatura máxima para mañana en la capital no superará los 25 grados. Registros similares en las tierras de León y el sur de la provincia. Mientras en El Bierzo Ponferrada alcanzará los 29 grados, Bembibre los 25 y en Laciana Villablino no subirá de los 19. En la montaña Boñar y Cistierna llegarán a máximas de 23 grados.

Y hoy acabamos este informativo con arte. La exposición retrospectiva, 'Las marcas del tiempo', de Manuel Sierra refleja la mirada más autobiográfica del autor.