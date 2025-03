El Hospital de León entrega sus premios de investigación a jóvenes residentes

Leonoticias León Sábado, 1 de marzo 2025, 18:02 Comenta Compartir

El salón de actos del Hospital de León acogió el pasado viernes 28 de febrero la entrega de los 6º Premios de Investigación CAULE 2024, organizados por la Comisión de Investigación de este centro sanitario. El gerente del centro, Alfonso Rodríguez-Hevia, que dio la bienvenida al acto a los participantes, destacó que los premios presentan en esta edición importantes novedades, la principal que se desdoblan en dos categorías, la de residentes, y una nueva, la de jóvenes investigadores. «Quiero dar la enhorabuena a la organización pues se hacía necesario un espacio para promover y premiar la investigación de los jóvenes profesionales que, una vez superada su etapa de residencia, comienzan su andadura», sañaló.

También destacó la participación, «con un total de 17 los trabajos presentados, y no solo desde la división médica, sino también desde la división de enfermería, que está haciendo un gran esfuerzo para promover la investigación».

«La razón principal por la que las organizaciones hospitalarias son tan importantes para el sector sanitario -y por tanto para los ciudadanos- es porque asumen una triple función: la de asistencia médica y también la de investigación y la de docencia», afirmó.

«En el CAULE estamos dando grandes pasos para potenciar la faceta investigadora de nuestros profesionales. Al trabajo de la Comisión de Investigación y de la Unidad de i+i, se une desde el año pasado el de IbioLeón, el instituto de investigación biosanitaria de León, que se ubica en nuestras instalaciones y del que formamos parte junto a la ULE, la gerencia regional de salud, Atención Primaria de León y el área sanitaria del Bierzo», añadió.

A continuación, el presidente de la Comisión de Investigación, el Dr. Enrique González, dio a conocer a los premiados, que recibieron sus reconocimientos y presentaron sus trabajos.

Categoría Investigadores en Formación

Primer premio: Mario Alfredo Saavedra Vasquez (Servicio de Endocrinología y Nutrición), «Ángulo de fase: diferencias entre desnutrición relacionada con la enfermedad, obesidad y población sana».

Accésit: M. Carmen Dameto Pons (Servicio de Endocrinología y Nutrición), «Utilidad e indicación de la petición de curva de prolactina para el diagnóstico diferencial de patología endocrinología».

Categoría Jóvenes investigadores

Primer premio: Cristiana Sieiro Santos (Servicio de Reumatología), « Immune response to herpes zoster vaccination in patients with immune mediated inflammatory rheumatic diseases».

Accésit: Elena González Arnáiz (Servicio de Endocrinología y Nutrición), «Prevalencia de obesidad sarcopénica según diferentes métodos diagnósticas y puntos de corte en pacientes candidatos a cirugía bariatrica».