La Guardia Civil de León llega a 1.300 personas en el marco del Plan Mayor de Seguridad Dirigidas a la prevención y mejora de la seguridad de los mayores para evitar que sean víctimas de un delito

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:49

La Guardia Civil de León ha ofrecido 54 charlas en el marco del Plan para la prevención y mejora de la seguridad de los mayores, dirigido principalmente a la prevención y protección al ser un colectivo considerado de los más vulnerables, a las que asistieron cerca de 1.300 personas.

Este plan tiene como finalidad mejorar la información que ya reciben, tanto las personas de la tercera edad como su entorno más cercano, en relación con los riesgos delictivos que les puedan afectar, así como los medios que se encuentran a su disposición para protegerlos.

En estos encuentros, los guardias civiles encargados de difundir estos consejos informaron sobre una serie de pautas dirigidas a la prevención de las principales amenazas detectadas para su seguridad e integridad como pueden ser el maltrato de personas mayores en todos los ámbitos, robos en el entorno de entidades bancarias, estafas mediante timos en la calle, hurto mediante tirones del bolso, abrazo cariñoso, estafas por internet o qué hacer ante situaciones de mayores desaparecidos.

Además, la Guardia Civil en sus demarcaciones territoriales también mantiene reuniones periódicas con trabajadores de centros de mayores y sus familiares y colabora con representantes de asociaciones e instituciones vinculadas al colectivo y como complemento al Plan Mayor de Seguridad mantiene convenios de colaboración con Cruz Roja León y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de León con el objetivo de reforzar aún más la atención a este conjunto de ciudadanos.

También participan en estas iniciativas distintas entidades, tanto públicas como privadas, como ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones culturales y de vecinos, deportivas o centros de acción social (CEAS), para la difusión de estas recomendaciones preventivas.