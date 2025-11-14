El Gobierno reconoce a 17 agentes de la seguridad privada en León Entre los profesionales reconocidos, dos vigilantes de seguridad han sido destacados por evitar una agresión sexual en Almanza

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha presidido esta mañana la entrega de las menciones honoríficas a la seguridad privada. El acto ha sido celebrado en el salón de actos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Estos reconocimientos, que anualmente concede la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil a las distintas especialidades de la Seguridad Privada, han destacado la trayectoria, la labor y entrega de 16 profesionales de empresas privadas de este ámbito. Entre los distinguidos, cabe destacar la actuación de dos vigilantes de seguridad de la empresa «Total 24» para evitar una agresión sexual en Almanza.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha subrayado «el valor de todos los profesionales reconocidos en este acto ya que con su trabajo y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contribuyen a garantizar la protección de personas, bienes e infraestructuras».

Además, en este día dedicado a la Seguridad Privada, se ha reconocido con una mención honorífica especial al Jefe de Bomberos de la Diputación de León, SEPEIS, por «su destacada participación en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, convocado durante los incendios forestales del pasado verano en la provincia, agradeciendo de esta manera a la Diputación provincial su implicación en la resolución de esta crisis».

En la provincia de León, en la actualidad, hay 13 empresas dedicadas a la seguridad privada y dan empleo a cerca de un millar de profesionales (923 vigilantes de seguridad, 60 vigilantes de explosivos, ocho detectives privados, jefes y directores de seguridad).

En cumplimiento de la normativa vigente hay 43 establecimientos en la provincia obligados a disponer de medidas de seguridad privada, entre ellos, entidades bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias, administraciones de lotería y establecimientos de juego.

La Policía Nacional y la Guardia Civil se encargan de la control, supervisión y asesoramiento de todas las empresas del sector de la seguridad privada. Durante el año 2025 se han realizado 120 inspecciones y se ha impuesto una sanción.