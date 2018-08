'Gelín', el exconcejal que advertía a Ulibarri del posible pinchazo de su teléfono móvil

Siempre fue un concejal atípico y siempre tuvo un modo de actuar al margen de la política. «No soy político, soy un paisano», aseguró en más de una ocasión. Exdirector de banca, exconcejal en la última legislatura por el PP, su nombre aparece ahora vinculado a la 'Enredadera' en una conversación mantenida con José Luis Ulibarri.

Al empresario le veía como un 'dios' por su poder mediático pero presumía de su buena relación con el mismo. En la conversación con el empresario 'Gelín', el 'guerrero número 13' como es conocido por sus compañeros de partido (por su posición en el puesto 13 de la lista electoral), también le pide a Ulibarri se cuidi a 'Richi' (Ricardo Gavilanes), a quien confía la condición de 'futurible' en las listas municipales.

En el resumen trascrito dentro de los autos se resalta que «José Luis (Ulibarri) llama a Gelín (Ángel Villa). JL le dice que le cuente. G (Gelín) que ahora CASER, los de los seguros de Caja España, han entrado también en el tema de ayuda a domicilio, y con baja temeraria. JL pregunta

si han abierto ya las ofertas económicas. G que no, que aún falta mes y pico. G que JL tiene que coger al alcalde y darle un toque de atención. G que los de CASER se han metido ahí a raíz de una comida que organizaron con otra gente. JL que entonces que vale, que hablará con quien tenga que hablar, que ya le ha dicho bastante. JL le pregunta qué quién le ha dicho que lo tienen controlado (a JL). G dice que lo sabe por cosas que vienen, que hay que ser listo. JL que esté tranquilo, que no pasa nada, que lo tiene todo en orden. Hablan de una comida que tuvieron días anteriores. JL que le controle al Gus. G que es un hijo de puta, que ya lo ha cogido y está comiendo con él».

GELÍN (ÁNGEL VILLA): ¿Sí?

JL: Cuéntame.

Gelín: Vamos a ver. (lninteligible) ... con calma ... (parece que estuviera hablando con otra

persona al tiempo que habla por teléfono).

JL: Sí.

Gelín: Estoy hablando ahora por teléfono ... atiende ... Espera que ... estamos en la farola. Te escucha Julio.

JL: Sí.

Gelín: Vamos a ver, ¿tú no sabes que entró Caser ahora con baja temeraria?

JL: A ver, espera que no te entiendo.

Gelín: ¡Caser, Caser!. Esto de los seguros de caja ... de Caja España.

JL: Sí.

Gelín: Los productos que salen allí de domicilio es eso, no encontraron ni la puta que me parió y acabo de enterarme hoy, ¿tú sabías esto?

JL: No, es que no te he entendido, a ver ... cuéntame ...

Gelín: Caser, espera, vamos a ver. Caser era la compañía de seguros de Caja España, toda la puta vida.

JL: Ca ser, sí, sí. ..

Gelín: Caser, bueno ... Pues ahora, al venir pacá, vinieron y tal y se meten en esto de ayuda a domicilio también.

JL: Ah, ¿entran también?

Gelín: Con baj ... leh?

JL: ¿Entran también en ese negocio?

Gelín: ¡Claaaaaaro! Por ejemplo ... ya te dije que me iba a enterar de todo y te lo iba a explicar.

JL: Sí.

Gelín: Y además con baja temeraria y la puta que me parió. Bueno ...

JL: ¿y ya han abierto las ofertas económicas ya?

Gelín: No, están todavía (ininteligible), están en la B, la C ... todavía, falta todavía mes y pico o más ...

JL: Sí.

Gelín: Entonces hay que saber ... (ininteligible). Ehhh ... voy a decirte. Tú lve a decir .... (ininteligible) al alcalde, ¿eh, que tanto tal? hay que engancharle, hay que decir oye, déjate de promociones y Aurora esa que ya me dijo Gus que y es subnormala, que lleva todo ehh .. el tema este de ayuda de ... económica ...

JL: Sí ...

Gelín: Que le corta, que está acá en San Andrés ... ostia, un toque de atención y la Virgen marea y la ostia, ¿entiendes? Y entonces, en esta puta vida, que se moje el que se tiene que mojar. ¿Pero cómo Caser ahora va a entrar ahí? y, además entró por el artículo 33, porque hubo una comida en no se qué, que vinieron los directores de no se qué y la puta que los parió, loíste? (ininteligible) ... se meten ahí.

(Hablan a la vez).

JL: Se quie .. se quieren, se quieren colar estos por ahí, por la rendija.

Gelín: ¡Ahora! iClaro, claro!

JL: Buen, pues escúchame diles que ... venga, yo, yo ... hablo entonces con quien tenga que hablar ... ya me has dicho bastante, leh?

Gelín: Exactamente. ¿No te dije que yo iba a hacer la gestión y te iba a informar?

JL: Venga, pues con eso, con eso me llega a mí ya, ¿eh?.

Gelín: Y yo sabes que no te fallo.

JL: Ya lo sé, Gelín, ya lo sé.

Gelín: Y que no, que te falle su puta madre. (ininteligiible) ... y los amigos, somos los amigos.

JL: Tu mírame ... tenemos, tenemos que fijar ahí la reunión mensual, leh?

Gelín: Ah, ya me lo dijo Richi, bueno Richi, Richi va a ser el futuro alcalde ...

JL: (Risas).

(Hablan a la vez, no se entiende bien)

Gelín: (Ininteligible)

JL: Es un chaval majísimo, joder.

Gelín: El futuro. La boda (ininteligible), la ostia ... Bueno y lo bien que lo pasamos, ¿eh? Bueno eso ya, y aparte y tal.

JL: (Risas) Eso es verdad.

Gelín: Tu pa que sepas, leh?, cómo te estás moviendo ...

JL: Pero, escúchame una cosa, ly quién te ha dicho a ti que me tienen a mí controlao?

Gelín: Que yo soy muy listo, joder.

JL: ¿Lo sabes tú?

Gelín: (Ininteligible) bueno, ya lo sabes eh ... cosas que vienen ... pero claro, está to dios tal ... (ininteligible), entonces hay que ser listos.

JL: Nada, tranquilo que no pasa nada, que lo tengo yo todo ... eh ... en orden, ¿eh?

Gelín: (Ininteligible) Pero bueno, que entonces yo, cuando te he dicho, ten cuidao con lo que hablamos y tal porque igual tenemos problemas, entonces me dijiste te llamo yo de tal, vale ...

JL: Venga, pues perfecto, no te preocupes. Ya quedamos ahí ... esta semana no que es mala, pero luego ...

Gelín: No, dijiste que final de mes, los días de final de mes que preparamos la comida.

JL: Eso es, antes de final de mes quedamos otro día.

(Del minuto 04:07 hasta el minuto 04:49, hablan de una fiesta, de beber y de mujeres).

Gelín: Que ya vistes, que ye lo importante y amigos pa lo que estamos.

JL: Eso eso ... tu ...

Gelín: (Ininteligible).

JL: Contrólame ... contrólame al Gus, contrólamelo, Leh?

Gelín: Bueno, menudo hijo de puta es. LSabes que ye gallego?

JL: (risas). Ya lo sé.

Gelín: Pero ... pero lo acabo de coger y tal, estoy cómodo con él.