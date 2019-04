Fundación Obra Social reclama cien millones a Unicaja por patrimonio artístico, inmobiliario y efectivo «expoliado» y el banco asegura que «no procede»

Unicaja afirma que no procede reclamar

Para Unicaja Banco, sin embargo, la reclamación de Fundos no procede. Unicaja recuerda que Fundos «es el resultado de la transformación de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad en Fundación. No se trata de un ente nuevo, que ahora nazca sin pasado, sino una mera transformación y posterior cambio de denominación. De hecho, la referida transformación se acordó por resolución de la Junta de Castilla y León de 21 de octubre de 2013, al no haberse acordado por los órganos de gobierno de la Caja».

Unicaja Banco recuerda que tomó el control de Banco Ceiss en el año 2014 y que el proyecto de segregación de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, a favor de un Banco de nueva creación, fue aprobado por el Consejo de Administración de la propia Caja (hoy Fundos) el día 26 de mayo de 2011.

«En ese momento se toma como balance de segregación a los efectos previstos en el artículo 36.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales en relación con el 73, el balance individual de la Caja cerrado a 31 de diciembre de 2010, formulado el día 31 de marzo de 2011 por el Consejo de Administración de la Caja y sometido a la verificación del auditor de cuentas de la Entidad, por quien se emitió el correspondiente informe de auditoría con fecha 1 de abril de 2011», asegura en una nota pública.

Unicaja remarca que fue el «24 de noviembre de 2011» cuando se «otorgó por la Caja (actualmente FUNDOS) la escritura notarial de segregación de activos y constitución del Banco». Y en dicho procedimiento, añade, se procedió de forma escrupulosa y obedeciendo al marco legal.

Por ello entiende Unicaja «que tiene poco sentido la demanda planteada ahora, más de 7 años después de la segregación y casualmente cuando Banco Ceiss ya ha sido absorbido por Unicaja Banco».