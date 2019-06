Programación Fiestas de San Juan y San Pedro | Sábado 22 | El día de las peñas Imagen de las peñas recorriendo la Calle Ancha de la ciudad. Plaza Mayor y San Marcelo con 'Báilalo, Báilalo' y 'San Marcelo Musical', reclamos para el sábado LEONOTICIAS León Viernes, 21 junio 2019, 17:05

Plaza Mayor y San Marcelo son este sábado dos importantes plazas en las Fiestas de San Juan y San Pedro. Por un lado, la Plaza Mayor acoge 'Báilalo, Báilalo', por otro arranca 'San Marcelo Musical' con el Festival Flamenco. Otras citas musicales son el Festival Rap-Cons19 en Espacio Vías y el Music Fest en el CHF. Además, este sábado es Día de Peñas, con concentración en la Plaza Mayor y, por la tarde, corrida de rejones. El programa de fiestas de San Juan y San Pedro 2019 para mañana 22 es el siguiente:

Hasta el 25 de julio. Luis García Zurdo (pintura, vidrieras, bocetos y escultura). 'Síntesis de una trayectoria'. Del 25 junio al 25 julio, mañanas de 12:00 a 14:00 h. Sala de exposiciones Ateneo Cultural El Albéitar ULE. Avda. de la Facultad, 25.

Hasta el 23 de junio. The Hole Zero. La precuela del éxito internacional The Hole. Acude al origen de la historia, en los años 70. Carpa instalada en el parking del edificio de la Junta de Castilla y León.

Hasta el 13 de septiembre. Exposición 'De nuestros paisajes y bosques y del fuego' de Cristina Masa con textos de Manuel Cuenya, enmarcada dentro del Ciclo de Intervenciones Artísticas en el Palacio Don Gutierre 2019. Plaza Don Gutierre 2.

Hasta el 30 de junio. Exposición de los trabajos presentados al Concurso de Carteles para las Fiestas de San Juan y San Pedro 2019. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 h. Vestíbulo de la 1ª planta del Ayuntamiento de San Marcelo. Pza. San Marcelo s/n.

Hasta el 30 de junio. Real de la Feria. A partir de 18:00 h. Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Campo Municipal de Fútbol. El día 30 de junio, precios especiales 'Día del niño y de la niña', con grandes descuentos.

Hasta el 30 de junio. Encuentro de Asociaciones vecinales y de inmigrantes. A partir de las 18:00 h. Avenida Ingeniero Sáenz de Miera.

Hasta el 30 de junio XXIII Feria de Artesanía de León. En horario de 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 22:30 horas. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. C/ Pilotos Regueral y Ruiz De Salazar.

Hasta el 30 junio. Come y Calle León. 12:00 h. a 1:00 h. Feria gastronómica de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia, actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco. Para más información: www.facebook.com/comeycalleleon

SÁBADO 22 JUNIO

13:00 h - Sesión Vermut DJ

13:00 h - Exhibición de baile- Academia Bailamos? (Bailes latinos, peques y Jumping)

De 13:00 a 14:00 h - Taller de Matemáticas manipulativas: 'La magia de la geometría' (de 5 a 11 años) – Meraki

14:00 h - Concierto Mahou 5 estrellas: Las Antonias

15:00 h - Sesión Dj - Juanma Dj

De 18:00 a 19:00 h - Taller de creatividad: 'Un mundo de garabatos' (de 5 a 11 años) – Meraki

De 19:00 a 20:00 h - Taller '¡Hagamos arte!' (de 3 a 8 años) – María Bonaque

20:00 h - Actividad / espectáculo infantil.

21:00 h - Sesión Dj – Mr Kamping Dj

22:00 h - Concierto Mahou 5 estrellas: Brigitte Laverne

23:00 h - Concierto Mahou 5 estrellas: La Plata

SÁBADO 22 DE JUNIO

9:00 a 15:00 h. Celebración del Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor, que se traslada a la Plaza de la Regla.

10:00 a 15:00 h. Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza de Don Gutierre y Calle Fernández Cadórniga.

12:00 a 18:00 h. Electro Tapa EP Pasaje Cine Mary. Música y pinchos. Amenizado por Djs de EP Music Fest León. Pasaje Cine Mary, Av. Ordoño II.

12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómica de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia, actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco. Para más información www.facebook.com/comeycalleleon

14:00 h. Concierto Come y Calle. Mahou 5 estrellas: Las Antonias. Jardín de San Francisco.

16:00 h. LXXI Concurso Nacional de Salto Hípico 'Ciudad de León'. Saltos y premios todos los días; bar/terraza; zona infantil. Organizado por: Manzaneda Competición y Grupo Hosteleón. Recinto Hípico. Paseo del Parque s/n (al lado del Hispánico).

18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Av. Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Campo Municipal de Fútbol.

18:00 h. Corrida de Rejones. Toros de Rosa Rodriguez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Plaza de toros. Paseo del Parque, 36.

19:00 h. Musical Infantil 'El Viaje de Pinocho'. Entradas desde 9,00 €. A la venta en www.giglon.com y en taquilla. Nuevo Recreo Industrial. Plaza San Marcelo, 18.

19:00 h. La Barbarie Teatro representa el Musical 'El Zapato de Cristal' organizado por Centro Dramático Leonés. Precio: Platea 15 € y anfiteatro 12 € + más gastos de distribución, venta de localidades www.vayaentradas.com; en Betty Pop C/Juan Madrazo, 14. Auditorio Ciudad de León. Av. Reyes Leoneses, 4.

19:00 h. EP Music Fest 10º Aniversario, Organizado por The Music Events y León comunidad Electrónica. Alexander Kowalski, Flug, Aiken, Joton, Richi Risco, Goofy, Yiyo, Psicored, Arian López. Pabellón del CHF. C/ Paseo del Parque s/n.

19:30 a 22:00 h. Milonga de tango. Organizado por la Asociación Hispano Argentina Integración y Desarrollo con la colaboración del Consejo Municipal de Inmigración. Plaza de Santo Martino.

20:00 h. Concierto de música barroca, con flauta, violonchelo y clave. Escuela taller de música antigua 'Santa Marina la Real', organizado por la AVV 'El Espolón', Cofradía Santo Cristo del Desenclavo y Federación de AAVV de León 'Rey Ordoño'. Iglesia de Palat del Rey.

20:00 h. Escuelas de Danza de León. Actuación de la Escuela 'Infinity Dance Studio'. Plaza de Regla.

20:30 a 1:00 h. Festival RAP-CONS´19 Es.pabila: 20:30 h. Clase Z. 21:00 h. Black Asian + Only Way. 22:00 h. Flow Family. 23:00 h. Anier. 00:00 h. Ivan Nieto. Edificio Espacio Vías. Av. Padre Isla, 48.

21:00 h. Concierto de polifonía. Coro Fundación Princesa de Asturias (Oviedo). Catedral de León. Plaza de Regla.

21:00 h. Las Noches Mágicas de Gaudí. (Primer pase). Museo Gaudí Casa Botines. Visita teatralizada nocturna y degustación de una copa de champagne en El Modernista Champagnerie. Plaza de San Marcelo, 5.

21:30 h. Espectáculo Musical 'Flamenkeando En Las Raíces'. Casa de la Cultura de Armunia (Línea Bus 1). Entrada gratuita hasta completar aforo (Retirada de entradas 2 horas antes de cada espectáculo, máximo 4 entradas por persona).

22:00 h. San Marcelo Musical. XVI Festival Flamenco de León. Dedicado a D. Jesús Mª Cantalapiedra, exconcejal promotor de las primeras ediciones de este festival, fallecido recientemente. Por Cádiz, a las Peñas y artistas. Por San Fernando, a la Venta de Vargas y La Fragua. Con la participación de los artistas gaditanos: Niño La Leo, Yeyé de Cádiz, Samara Montañez, Macarena Villar, Adely la Mojarrita, Cluido Cortés, Cisco de Sinelando. Artistas de San Fernando: Jesús Castilla, Coral Castilla, Bella Arnal, Joaquin de Sola, Juan Manuel Fernández. Presenta Carlos Feo. Plaza San Marcelo.

22:00 h. Concierto Come y Calle. Mahou 5 estrellas: Brigitte Laverne. Jardín de San Francisco.

22:30 h. Concierto Báilalo, báilalo. Con la actuación de Sharlene Taule, Gustavo Elin, Polo Nández, y muchas más sorpresas. Plaza Mayor.

22:30 h. Las Noches Mágicas de Gaudí. (Segundo pase).Museo Gaudí Casa Botines. Visita teatralizada nocturna y degustación de una copa de champagne en El Modernista Champagnerie. Plaza de San Marcelo, 5.

23:00 h. Orquestalia. Las mejores Orquestas del momento. Kubo. Área Deportiva de Puente Castro.

23:00 h. Concierto Come y Calle. Mahou 5 estrellas: La Plata. Jardín de San Francisco.

23:00 y 23:30 h. Iluminación Artística y Mural de Luz Monumental en León. Fachada de la Real Colegiata de San Isidoro. Plaza de San Isidoro.

VIII CONCENTRACIÓN DE PEÑAS CIUDAD DE LEÓN

DÍA DE PEÑAS 22 de junio 2019

12:30 Concentración de Peñas y Charangas en la Plaza Mayor.

13:00 Pregón de Peñas en la Plaza Mayor.

13:30 Pasacalles. Itinerario por Plaza Mayor, Calle Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Calle Ancha, Calle La Rúa, Calle Fernández Cadórniga, Plaza Don Gutiérre, Cuesta de Castañones, Calle Santa Cruz, Plaza Mayor.

14:30 Charangas por las diferentes calles y plazas.

16:00 Comida popular y de hermanamiento en la Plaza Mayor.

17:30 Juegos populares y con hinchables en la Plaza Mayor. Disco móvil Super M.

21:00 Pasacalles de Charangas y Peñas por las diferentes plazas y calles.

01:00 Fin de fiesta.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

SÁBADO 22 JUNIO

09:30 h. III Batalla de Porteros/as modalidad fútbol, organiza el C.D. Olímpico de León. Campos Olímpico de León Club de golf. Carretera Carbajal s/n.

09:30 h. III Trofeo San Juan y San Pedro de Pistola 9 mm., organizado por la Federación de Castilla y León, Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real, s/n.

10:00 a 22,00 h. III Pádel Masters León – Pecafer, organiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de Pádel Park León. C/ Paseo del Parque, s/n.

10:00 a 20:00 h. X Trofeo San Pedro Paso Honroso Fútbol 7 categoría chupetín, organizado por el Club Puente Castro F.C. Campos de fútbol El Golpejar. C/ Jacinto Barrio Aller s/n.

10:30 h. Torneo cuadrangular de sofbol Amigos Dominicanos, organiza la Asociación Dominicana de Castilla y León. Pley 'Los Trinitarios' campo aledaño a la residencia Emilio Hurtado.

16:00 h. LXXI Concurso Hípico Nacional de Saltos, organizado por Manzaneda C.B., Campo Hípico Municipal. C/ Paseo el Parque s/n.

17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Actividades lúdico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza Toros (zona ajardinada).