UPL exige una mejor gestión de la promoción de la ciudad y las fiestas de San Froilán en León Cartel de las fiestas de San Froilán, promocionándose en Elche. La formación leonesista lamenta el retraso en la presentación del programa LEONOTICIAS Jueves, 27 septiembre 2018, 14:11

En el día de ayer se ha presentado el programa de las fiestas de San Froilán de la ciudad de León, evidentemente «a escasos días del comienzo de las celebraciones de las fiestas más tradicionales de León», cuando, curiosamente, en la ciudad de Lugo, cuyo patrón es San Froilán y también celebra las mismas fiestas tradicionales, figuraba desde hace más de quince días publicado su programa de festejos.

Desde UPL se señala que «si pretendemos mantener el prestigio y valor de estas fiestas tradicionales y al mismo tiempo atraer visitantes a las mismas, no puede publicarse la programación a tan escasas fechas del inicio de sus celebraciones, y máxime cuando este año al celebrar la capitalidad gastronómica debería, incluso, ponerse mayor celo en la promoción y difusión las mismas».

Por otra parte, han tenido conocimiento de los datos de turismo en la ciudad de León durante el mes de agosto en los que se refleja que «las pernoctaciones han sufrido este año un desplome espectacular que no se compadece con las supuestas campañas de promoción de León como capital gastronómica», por lo que exigen al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de León que, como ha quedado demostrado con lo indicado anteriormente sobre el programa de las fiestas de San Froilán, «adopte las medidas oportunas para que la promoción de la ciudad en los meses que restan hasta fin de año no se queden y se centren en León, sino que la promoción debe de llevarse a aquellas ciudades del entorno e incluso más alejadas a las que se les pueda mostrar el evidente atractivo de la ciudad de León, siendo claro que en lo que se refiere a las fiestas de este año se ha perdido una oportunidad de promoción unido a la capitalidad gastronómica que lamentablemente ya no es recuperable».