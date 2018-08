UPL exige a PP, PSOE y Cs explicaciones sobre las medidas políticas que adoptarán tras la 'Operación Enredadera' López Sendino, portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León. UPL asegura «somos los ciudadanos los que tenemos que soportar el manoseo de instituciones en beneficio de algunos« LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 2 agosto 2018, 17:38

Una vez levantado el secreto de sumario de la Operación Enredadera y teniendo en cuenta que sus consecuencias jurídicas y políticas afectan a toda la geografía provincial, UPL reclama a los responsables políticos de PP, PSOE y Ciudadanos que dejen de «esconderse en declaraciones vagas o en cuestiones semánticas acerca de la situación procesal de los responsables políticos que aparecen en el sumario de la Operación Enredadera y den las explicaciones a las que tenemos derecho todos los ciudadanos».

El grupo político UPL asegura «respetamos la presunción de inocencia de todo los cargos públicos implicados en el nivel que sea en la trama y no tendremos contacto alguno en las instituciones afectadas con partidos políticos que no cumplan con la legislación vigente y que no suspendan a aquellos cargos incursos en un proceso penal respecto de los cuales se dicte un auto de apertura de juicio oral por delitos de corrupción o que no expulsen a aquellos cargos que hayan sido condenados por el mismo tipo de delitos«.

Por otra parte, señalan que «son los partidos políticos afectados y sus máximos responsables a nivel provincial, autonómico y nacional los que tienen que exigir a sus cargos las explicaciones pertinentes para trasladarlas a la opinión pública así como la adopción de las decisionespolíticas necesarias que deberían suponer, sin duda, los pertinentes expedientes disciplinarios y la exigencia de las actas de los implicados«.

Respecto a la situación de los miembros del PAL-UL implicados en la trama, UPL, «respetamos la presunción de inocencia de sus miembros y no compartiremos listas con personas implicadas en ningún nivel en la trama. Lo dijimos cuando se iniciaron las investigaciones y lo mantenemos porque estamos seguros de que la dirección del PAL-UL no titubeará a la hora de tomar las decisiones jurídicas y políticas que sean más beneficiosas para el leonesismo y para los ciudadanos de León«.

Por otra parte, UPL considera que las conversaciones transcritas en el sumario de la Operación Enredadera denotan un grado de «manoseo de las administraciones públicas y en los procedimientos de contratación de las mismas que difícilmente pueden explicarse a los ciudadanos sin la asunción de responsabilidades políticas por el asunto«. Por este motivo, desde UPL »exigimos un poco de cordura en un asunto que alarma a la opinión pública y que estos partidos piensen en los ciudadanos en lugar de pensar en los réditos electorales y en sus guerras entre compañeros a la hora de adoptar decisiones«.

Este grupo político considera que «si los máximos responsables políticos echan balones fuera y aluden a situaciones procesales rocambolescas para actuar políticamente dentro de sus partidos, denota que la renovación que pretendían implantar algunos o la que están intentando vender otros sólo llega en determinados momentos«.

UPL concluye con que «somos los ciudadanos los que tenemos que soportar el manoseo de las instituciones en beneficio de algunos«.