La escuela de mayores de León llega a las Cortes y enfrenta a PP y PSOE

Durante la Comisión de Educación celebrada este viernes, en la que se debatía una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que instaba a la Junta a resolver los problemas de calefacción del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Faustina Álvarez de León, el procurador Javier Campos ha celebrado que dicho problema ya se haya solucionado, «aunque casualmente nuestra propuesta llega a Comisión un mes después de haberla presentado, muy oportunamente después de que el problema se haya solucionado».

Aun así, Campos ha destacado que «por mucho que presuma el Partido Popular de una supuesta diligencia arreglando la avería, dicho arreglo llegó dos meses después y si los alumnos y alumnas no hubiesen amenazado con abandonar las aulas, quejándose al Procurador del Común y al Defensor del Pueblo, y si desde el PSOE no hubiésemos presentado esta PNL, el problema del Faustina Álvarez continuaría».

Campos ha aprovechado su intervención en la Comisión para exigirle a la Junta que cumpla sus obligaciones respecto a las instalaciones educativas de la provincia, «ya que, en el caso del Faustina Álvarez ya se ha solucionado el problema, pero no podemos olvidar que las actuaciones de la administración autonómica en estos casos siempre llegan tarde y después de mucha insistencia, cosa que evidentemente no puede ser así, porque son los responsables de garantizar que las aulas cuenten con condiciones óptimas y dignas».

En este sentido, el procurador socialista ha señalado que las deficiencias en las infraestructuras educativas no son casos aislados, «sino un mal endémico que se llama Junta de Castilla y León y se llama falta de inversiones en Educación», poniendo como ejemplos los problemas sufridos en el CEIP Luis Vives, IES Antonio García Bellido e IES Eras de Renueva. «Estos son solo tres ejemplos, pero son una docena los centros que han denunciado que no existe confort térmico en las aulas, como exige la normativa para impartir clases y garantizar el bienestar de los alumnos, docentes y trabajadores, lo que deja bien claro que para la Consejería de Educación de la Junta las nefastas condiciones de los centros educativos no son una prioridad, algo por lo que desde el PSOE no nos cansaremos de protestar hasta que la situación se revierta», ha incidido Campos.

El PP rechaza las críticas

Desde el Partido Popular señalan el intento de desgastar al Gobierno autonómico «con alarmismo y confrontación vacía» en el caso del CEPA Faustina Álvarez de León. En la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, el procurador socialista Javier Campos, ha sido «incapaz» de reconocer que el problema de calefacción del CEPA Faustina Álvarez ya ha sido resuelto por la Consejería de Educación, realizó una propuesta de resolución en «una maniobra de trilerismo» al margen del Reglamento de las Cortes, al haber propuesto una modificación sustancial al margen de la propuesta inicial.

Por su parte, el procurador popular José María Sánchez ha explicado durante su intervención que el 3 de diciembre de 2024, la directora del centro educativo manifestó que el problema de calefacción estaba solucionado.