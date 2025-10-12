Domingo festivo sin previsión de lluvia
La provincia de León vivirá un día del Pilar con algún intervalo nuboso y máximas altas y agradables en las horas centrales del día
León
Domingo, 12 de octubre 2025, 09:16
Un domingo festivo con temperaturas agradables y sin previsión de lluvia en la provincia de León.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de domingo 12 de octubre, día del Pilar, con cielos pocos nubosos y nubosidad de evolución diurna.
Los vientos soplarán con componente este y flojos, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin apenas cambios.
De esta manera, se esperan valores de hasta 26 grados en Ponferrada, 25 en Astorga y Villablino y 24 en León, con mínimas de 10 grados en León y Ponferrada, 8 en Astorga y 5 en Villablino.