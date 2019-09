Los diputados y senadores leoneses creen que habrá un acuerdo «de última hora» para la investidura de Pedro Sánchez Constantino Marcos, María del Carmen Morán, Salvador Vidal, Javier Santiago, Javier Alfonso Cendón, Andrea Fernández, Carmen González Guinda y Justo Fernández, senadores y diputados por León. / S. Santos Los dos diputados y los tres senadores del PSOE piden «altura de miras» para alcanzar un acuerdo, en el PP apuesta porque todo se resolverá con un «gobierno a la portuguesa» y desde Ciudadanos creen que una repetición electoral «sería una mala noticia» DANI GONZÁLEZ , ANA GONZÁLEZ y MARINA ROJO León Lunes, 2 septiembre 2019, 10:13

La creencia general en el Congreso de los Diputados y en el Senado es que no habrá nuevas elecciones. Así lo han manifestado los cuatro diputados y los cuatro senadores por la provincia de León. Un acuerdo de última hora o, incluso, un gobierno a la portuguesa, son sus apuestas de futuro, pero lo que no contemplan a día de hoy es una repetición electoral y sí a Pedro Sánchez investido como presidente del Gobierno.

«No contemplamos el escenario de elecciones» JAVIER ALFONSO CENDÓN (psoe)

El diputado socialista por León, Javier Alfonso Cendón, asegura que en el PSOE no contemplan «un escenario de elecciones generales» en el mes de noviembre. «Estamos trabajando para ello, porque hemos escuchado a los ciudadanos que en abril, en las urnas, pidieron un gobierno liderado por Pedro Sánchez», afirma. Por ello, Cendón pide «altura de miras y sentido de Estado» a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para «facilitar la investidura de Sánchez y que haya gobierno en este país».

El diputado socialista no valora una nueva confección de listas electorales de cara a unos hipotéticos comicios en noviembre, ya que «estamos centrados única y exclusivamente en negociar y trabajar para llegar a un acuerdo de investidura». «Aun así, la elaboración de listas será algo que valoraremos más adelante», sostiene.

Cendón asegura que en estos últimos meses de gobierno en funciones ha estado trabajando como «portavoz de la Comisión de Ciencia e Innovación». «Hemos tenido reuniones con muchos colectivos y hemos revisado leyes e iniciativas pendientes. Además, los datos están ahí y hemos movido muchos proyectos para León», señala.

«El PSOE está trabajando en un acuerdo» ANDREA FERNANDEZ (psoe)

La posibilidad de volver a las urnas no es algo que contemple el PSOE ya que, según asegura Andrea Fernández, «por nosotros no va a ser, estamos trabajando por un acuerdo que permita la gobernabilidad, crear un gobierno progresista, fuerte y capaz de hacer frente a los problemas que se le presenten». Un escenario aún dudoso en el que «no podemos asegurar nada pero estamos intentando y trabajando para ello», explica Fernández.

En los planes de la diputada más joven del PSOE en la Cámara Baja en esta legislatura, no entran pensamientos sobre la posibilidad de repetir en lista y es que afirma que esto no es algo que se planteen en su partido, «porque estamos trabajando para que esto no sea así y se pueda lograr un gobierno, por lo que ni lo pienso ni no los planteamos».

Medio año de gobierno en funciones es lo que lleva España. Seis meses en los que Fernández asegura que han estado trabajando con miras a desarrollar su labor en el Parlamento. «Además hemos estado acompañando a los alcaldes, a la oposición, a la conformación de la Diputación, hemos mantenido reuniones con colectivos y también hemos tenido contacto permanente con el gobierno para los temas pendientes en León».

«Hacer territorio, hacer León y estar al tanto de la demanda social de los leoneses», es lo que se plantea Andrea Fernández en un momento de incertidumbre en el gobierno español, que espera que «se resuelva pronto y el PSOE pueda seguir trabajando, esta vez desde un gobierno estable».

«Con Pedro Sánchez puede pasar cualquier cosa» CARMEN GONZÁLEZ GUINDA (PP)

«Con Pedro Sánchez puede pasar cualquier cosa». Así de contundente se muestra Carmen González Guinda, diputada del PP en el Congreso de los Diputados por León, sobre la posible repetición de elecciones generales en noviembre. Asegura que toda la responsabilidad de formar gobierno recae sobre el PSOE, pero no confía en que Pedro Sánchez logre un acuerdo ya que «hace tres meses decía que quería una gobierno de cooperación, luego uno a la portuguesa y ahora no quiere ni ver a Podemos».

Unos acuerdos a los que, recuerda, sí ha llegado su partido en las comunidades en las que tuvieron opción a ello siguiendo la voluntad de los ciudadanos. «Que el PSOE haya conseguido formar gobierno en cuatro comunidades denota que el problema es de Pedro Sánchez», ha apuntado la diputada.

En el hipotético caso de que las elecciones se repitieran, González Guinda no confirma si estará o no en la lista aunque asegura que, por su parte, «no faltará la ilusión por seguir en el proyecto de Pablo Casado, al que siempre he apoyado y en el que confío al máximo».

Una ilusión que, comenta, se plasma en el trabajo que ha realizado en estos meses de Gobierno en funciones, en los que ha participado en distintas comisiones de educación desde las que se ha pedido la comparecencia de la ministra Isabel Celaá para tratar temas de educación concertada y el problema lingüístico en Valencia.

«No sería bueno repetir elecciones» JUSTO FERNÁNDEZ (CS)

Justo Fernández (Cs): «No sería bueno la repetición de elecciones»

El diputado de Ciudadanos Justo Fernández ha dejado claro que «no sé que pasará con la investidura, porque no depende de nosotros», pero reconoce que «no sería una buena noticia que hubiera elecciones». El diputado de la formación naranja ha pedido a Pedro Sánchez que «haga su trabajo» y a Unidas Podemos que «no pida puestitos» aunque cree, a última hora, «llegarán a un acuerdo».

Fernández también ha manifestado que en Ciudadanos «ni nos hemos planteado un nuevo escenario electoral», por lo que no han pensado «en quién conformará las listas». Aún así, el diputado siente «el apoyo y la confianza del partido» y él estaría dispuesto a repetir como candidato al Congreso aunque «lo importante no es la persona, sino que defienda a León por encima de todo».

Además, el diputado nacional de Ciudadanos por León afirma que, en estos meses de gobierno en funciones, «estamos haciendo lo que podemos». «He estado por la provincia, viendo qué problemas hay para trasladárselos al Gobierno y esperar una solución», sostiene.

«El PSOE tiene programa para formar gobierno» SALVADOR VIDAL (PSOE)

«Como ha dicho Ábalos este mismo jueves el gobierno está trabajando, hemo programado un total de 300 propuestas de gobierno socialista con el objetivo de formar gobierno», asegura Salvador Vidal. El senador del PSOE habla de un programa «más abierto con el que se buscará reabrir la negociación on otros partidos, principalmente Unidas Podemos que es el que más dispuesto esta». En la búsqueda de otras vías para formar un gobierno cuanto antes se encuentran los socialistas que afirman que «un gobierno de coalición es inviable».

Seis meses sin gobierno durante los cuales Vidal denuncia que «la población está parada, ya que la falta de gobierno afecta a todos, a jubilados, parados, accionistas, empresas...». Todos los ciudadanos quieren que se busque gobierno explica Salvador que espera «no defraudarles» y no quiere oir hablar de futuras elecciones.

Cuando se le pregunta de las posibilidades que hay de repetir en lista, en el caso de que hubiera elecciones, Salvador Vidal lo tiene claro, «en este partido se hacen primarias y se elige a los candidatos, si hay gobierno no hay problema y si no lo hay sería ya una nueva fase».

En el PSOE no se plantean la vuelvan a las urnas de los españoles y así lo explica Vidal que asegura que «en el caso de tener que volver a hacer la lista provincial hay dos posiblidades, a nivel nacional que repitan los mismos o un proceso de primarias», algo que recuerda «no se baraja en esta ejecutiva igual en otras sí pero aquí no». Además recuerda que en el caso de no volver a estar incluido en las lista socialistas «volvería a mi puesto habitual, ya que soy funcionario».

Durante este medio año de gobierno en funciones en España Salvador explica cuales han sido las tareas que han desempeñado al no poder ejercer su puesto con normalidad. «El primer mes fue de campaña seguido de la campaña de las locales, autonómicas y europeas, a partir de julio el pleno de constitución del Senado, reuniones del partido y actuaciones en el Congreso». También durante estos meses «hemos contactado con cargos locales y provinciales tanto alcaldes como portavoces de la oposición y con otros colectivos», asegura Vidal. Pero recuerda que la «poca actividad de estos meses de verano ha impedido que nos pudieramos reunir con algunos».

«No pensamos en elecciones» Maria del carmen morán (PSOE)

La senadora socialista María del Carmen Morán confía en que se desbloquee la investifura de Pedro Sánchez porque «no hay otra alternativa». «Pido altura de miras, no me puedo creer que Ciudadanos, PP y Unidas Podemos estén de brazos cruzados pese a que el PSOE ha ganado con contundencia», lamenta.

Señala que «claro que pueden bloquear la investidura» pero considera que es una alternativa «irresponsable». «Esto es algo que afecta a todos y debe priorizarse el bien común. La gente está cansada, pero confío en que gane el sentido común y se solucione la situación», asegura.

La senadora leonesa por el PSOE reconoce que en el seno interno del partido «no nos hemos planteado la confección de listas electorales» porque, afirma, solo piensan en «trabajar y lograr que haya gobierno».

Además, Morán sostiene que «no es fácil» trabajar en esta situación, pero que están manteniendo reuniones con diferentes colectivos y «sin pensar en si habrá o no elecciones».

«Solo valoramos un gobierno con Pedro Sánchez» Constantino Marcos (PSOE)

Constantino Marcos, senador socialista por León, confía en la investidura de Pedro Sánchez, y afirma que «la única posibilidad para conformar gobierno es la de Sánchez, y estamos trabajando para que sea así lo antes posible porque así lo eligieron los ciudadanos».

Aunque se muestra escéptico a una repetición de elecciones en noviembre, Marcos sostiene que, de darse esta circunstancia y aunque no depende de él, se ve de nuevo en las listas. «El partido apostó por nosotros y desde el Senado queremos seguir haciendo lo mejor para la provincia».

Un trabajo que le ha llevado estos seis meses de Gobierno en funciones ha reunirse con diferentes colectivos y asociaciones para acercarse a sus necesidades de primera mano y seguir llevando a cabo su labor «en beneficio de nuestro territorio y de la gente de León».

«Van a reglar en el último minuto el gobierno 'a la portuguesa' a Pedro Sánchez» Javier Santiago (PP)

Un gobierno a la portuguesa e 'in extremis', es el pálpito que tiene Javier Santiago, senador por el PP que, aunque confiesa que «hay días que creo que habrá gobierno y otros no», se muestra bastante convencido de que, con «la entrada de Izquierda Unida y En Comú Podem» en la mesa de negociaciones, se acabará «regalando la investidura a Pedro Sánchez».

Hasta que no se confirme si las elecciones se repetirán o no, el senador se muestra muy satisfecho con el trabajo realizado estos seis meses de Gobierno en funciones, que califica de «maravillosos por haberme dado la oportunidad de defender a mi provincia y a sus gentes».

Un trabajo que le ha llevado a reunirse con diferentes colectivos como Asaja o la Fele, y gracias al que ha estado «al pie del terreno visitando 52 ayuntamientos». Entre sus logros personales, haber presentado 16 preguntas «que afectan directamente a los territorios que he visitado» y propuestas para ayudas a los emprendedores del medio rural.

Con el objetivo de seguir contando con la confianza de su partido haya elecciones o no, Santiago espera seguir trabajando para «canalizar los problemas de los leoneses y dar visibilidad a nuestra tierra».