Diez fía la moción de censura a escuchar a Silván en el pleno y avanza que le permitirá dimitir antes

José Antonio Diez, en una imagen de archivo. El portavoz socialista, que ya ha hablado con el alcalde de León, señala que «su posición política es extremadamente delicada y complicada» | Ciudadanos esperará a la sesión extraordinaria porque «Silván no nos tiene que dar explicaciones a nosotros, sino a los leoneses» NACHO BARRIO León Jueves, 2 agosto 2018, 12:36

Tras las declaraciones de Antonio Silván sobre sus conversaciones con el empresario leonés José Luis Ulibarri, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, aseguró que tras haberse reunido con el alcalde, «básicamente lo que me ha trasladado es su tranquilidad y que convocará el pleno. Le he visto muy tranquilo porque dice que todo es muy normal, yo no opino lo mismo pero respeto su opinión, veremos las explicaciones que da en el pleno de forma más detallada y clara».

En esta línea, Diez manifestó que «creo que tiene muy difícil lo de poder explicarlo, su posición política es extremadamente delicada y complicada».

Entrando en el análisis, el portavoz socialista manifestó que «la conversación traslada una situación en la que parece que se debe un favor permanentemente. Da la impresión de que se conoce perfectamente la situación de un Ayuntamiento, parece haber un exceso de sumisión. Es difícil justificarlo».

Preguntado por si impulsará una moción de censura, justificó que «es necesario presentarla con la mayoría del pleno, por lo que habría que ir con Ciudadanos. Es una opción que se baraja cada vez con más fortaleza porque la situación ha cambiado». Sobre si tomará la decisión de impulsarla, Diez señaló que «hablaremos una vez que pase el pleno para que se explique, aunque no me cabe duda que no darán satisfacción a nadie. Después del 11 de septiembre tendrá la opción de dimitir, como hizo Pedro Sánchez con Rajoy».

A cuenta de las posibles presiones en el Consistorio leonés, José Antonio Diez defendió que «gobernar nunca es fácil, los hay que piensan que es muy sencillo. Tengo la experiencia de haber sido concejal de área y no lo es. Conversas con mucha gente pero nunca me he sentido presionado. No lo he vivido así. Hablas con mucha gente, pero siempre en tono de normalidad».

Por últmo, Diez señaló que el Ayuntamiento «lleva paralizado casi tres años, es la gota que culmina el vaso, las cabezas de mucha gente están en lo que están. Nosotros seguimos manteniendo nuestra agenda de trabajo porque lo que los ciudadanos se merecen es eso».

Ciudadanos, a la espera

Desde Ciudadanos, su portavoz Gemma Villarroel apuntó a que el grupo naranja esperará al pleno extraordinario para mover ficha en relación a la posible moción de censura. «Silván no nos tiene que dar explicaciones a nosotros, sino a los leoneses», afirmó la portavoz justificando su ausencia en la reunión con el alcalde.

Así, Cs deja en el aire el posible apoyo a la moción, que sería impulsada por el PSOE.