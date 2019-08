Diez: «Hay cosas evidentes cuando se está en un equipo de gobierno y Podemos-Equo debe aceptarlas» José Antonio Diez, este jueves en León. / Inés Santos El alcalde de la ciudad se pronuncia sobre los dos puntos de fricción en la entrada de Nicanor Pastrana al gobierno local: la disciplina de voto y la auditoria externa del Ayuntamiento ANA GONZÁLEZ León Jueves, 1 agosto 2019, 13:27

A escasas horas de que finalice el plazo para que los militantes de Podemos decidan de forma telemática si seguir o no con la negociación para que Nicanor Pastrana sea concejal del equipo de gobierno local, el alcalde José Antonio Diez se ha querido pronunciar sobre los puntos de fricción que han surgido en el proceso.

«No entro a valorar los procedimientos que tienen dentro de Podemos-Equo», apuntaba José Antonio Diez, que recordaba que se celebrará una reunión «durante la semana del 19 de agosto para intentar acercar posturas y ver si finalmente [Nicanor Pastrana] puede formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento en base a unos criterios que ya hemos hablado».

Recordando que en principio se hará cargo de la Concejalía de Participación Ciudadana, el regidor defendió que el edil de Podemos-Equo «tiene que aceptar cosas que son evidentes cuando se está en un equipo de gobierno, como una disciplina de acción y una unidad de voto, que no está exenta de que haya un debate interno».

Sobre el otro punto de fricción, la auditoria externa propuesta por Nicanor Pastrana, Diez afirmó que «en principio he dicho que no voy a utilizar ningún recurso del Ayuntamiento de León y por tanto de los leoneses para hacer ningún tipo de auditoria porque no la creo necesaria y porque ahora mismo lo está auditando el Tribunal de Cuentas, que nos presentó la auditoria a final de año y no creo que haya una más potente y minuciosa».

Por último el alcalde esperó que estas cuestiones «no sean ningún obstáculo si de verdad Nicanor Pastrana quiere formar parte y trabajar como ha dicho por León desde el equipo de gobierno».