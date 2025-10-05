leonoticias - Noticias de León y provincia

Atardecer en el barrio leonés de La Lastra. A.P.C.

Descenso de temperaturas en un domingo intervalos nubosos en León

Aunque no se descarta que se produzca alguna precipitación débil, lo más destacado será el frío durante la mañana y máximas que superarán por poco los 20 grados

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:48

Las temperaturas casi veraniegas de toda la semana van a dejar su sitio en León para que este domingo 5 de octubre vivamos una jornada mucho más otoñal aunque con pocas probabilidades de lluvia.

Los intervalos nubosos serán habituales, predominando las nubes bajas, durante una mañana en la que no se descarta alguna lluvia débil o llovizna en el extremo norte.

Las temperaturas en claro descenso, tanto las máximas como las mínimas, con heladas en zonas favorables. Sólo se librarán de ese descenso en el Bierzo, donde durante las horas centrales del día podrán subir algo y estar cerca de los 25 grados.

El viento de componentes norte y este soplará flojo con algún intervalo moderado lo que hará que la sensación térmica sea de bastante frío durante primeras horas del día y de fresco el resto de la jornada.

Las temperaturas parece que se recuperan al inicio de la próxima semana aunque las previsiones a largo plazo avanzan que el tiempo puede traer novedades de cara al próximo fin de semana -con festivo el 13 de octubre- con más frío y lluvia.

