El PP denuncia «los 100 días de despreocupación cultural» y el «desinterés escandaloso» de Evelia Fernández

Cientos de quejas en poco más de 100 días de Evelia Fernández al frente del área de Cultura del Ayuntamiento en León. Esa ha sido la denuncia que ha lanzado el Partido Popular contra la edil, que han calificado de «despreocupación cultural» el balance de una gestión donde «vivir de las rentas está muy bien, ya que la ciudad está por encima de las siglas, pero el desinterés está siendo escandaloso».

La concejala 'popular', Margarita Torres, ha desgranado los diferentes eventos que, a su entender, desde el equipo de gobierno se ha mostrado un «desinterés total», como la celebración de los actos del 725 aniversario del héroe leonés Guzmán El Bueno, o la falta de promoción de un evento organizado por el Premio Planeta, Javier Sierra, Ocultura, o el Encuentro de Folklore y Etnografía, ambos en un Auditorio Ciudad de León que logró llenarse «por el boca a boca y las redes sociales» y con lo que la edil del PP ha incluso bromeado: «Será que como Evelia es de Laciana y el encuentro era sobre Babia no le quiso dar promoción».

Torres también ha lamentado el desconocimiento de la concejala de Promoción Cultural sobre la situación de la banda de música,«donde anuncia una actuación de la Banda Municipal de Música, que ya no existe, y lo confunde con la Banda Ciudad de León, que es una asociación» o los «niveles estratosféricos de dejadez» con el sistema de recogida de entradas y taquillas del Auditorio Ciudad de León. «No es normal que los ciudadanos se enteren 'a posteriori' de eventos cancelados o que en las taquillas no se dé la atención necesaria, y se encuentren cerradas los viernes y sábados o no dispensen entradas».

Otra cuestión se ha dado en la última Comisión de Cultura, donde, según Margarita Torres, Fernández ha renunciado a la celebración de las jornadas 'Entre Oriente y Occidente', que permitían acercar la cultura de países lejanos a León. «Le ofrezco ayuda para que en próximas ediciones se retome». En ese sentido, también ha pedido la organización de un acto por los 500 años del inicio de las relaciones entre España y Méjico, en el que leoneses que emigraron al país americano tengan un papel protagonista.

Por todo ello, la edil del Partido Popular ha pedido a su homónima socialista que tome las medidas oportunas y, colocando por delante la ciudad que las siglas, ha ofrecido la colaboración necesaria para desarrollar eventos. «Hay una política de 'y tú más', pero yo prefiero anteponer la ciudad a las siglas», finalizó la concejala del PP.