Cuatro de cada diez puestos de alquiler de bicis no funciona y León valora repensar el modelo 01:25 Una de las bicicletas del servicio de alquoler con la rueda desinflada. / Inés Santos El concejal del área, Vicente Canuria, avanza que se exigirá a la concesionaria la puesta a punto del servicio en una próxima reunión | En la actualidad poco más de una decena de bicicletas están en perfectas condiciones de uso, mientras que ningún punto de los cuatro con los que cuenta Villaquilambre se encuentra operativo NACHO BARRIO León Sábado, 17 agosto 2019, 20:46

Nació con la mejor intención. La ciudad, llana en la mayor parte de su orografía urbana, propiciaba el contar con un servicio de alquiler de bicicletas que animase al leonés a subirse sobre las dos ruedas para completar sus desplazamientos por León.

Con esa idea nació el Sistema Automático para el Préstamo de Bicicletas Urbanas que, promovido por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, se enmarcó dentro del Plan de Acción 2006.

Nacía así 'León te presta la bici' con varios puntos de anclaje repartidos por la ciudad en un servicio completamente gratuito.

Buenas intenciones que, con el paso de los años, han derivado en otro escenario.

En agosto de 2019, la realidad del servicio de alquiler de bicicletas de la capital se aleja del la idea con la que nació. De los 24 puestos con los que cuenta la capital y el alfoz sólo funcionan 13 y las bicicletas hace tiempo que no abundan en los puntos de anclaje. Tomar una es una odisea ya que del total que se ofrecen poco más de una decena se encuentran en perfectas condiciones de uso.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento de León buscará en las próximas semanas «que se ejecute lo pactado», como afirma el concejal del área Vicente Canuria.

¿Un nuevo modelo?

Las continuas críticas que realizó el grupo socialista en la oposición sobre las deficiencias en el servicio se convierten en deber ahora en el equipo de gobierno. Noviembre de 2018 no había hecho nada más que empezar cuando el entonces líder de la oposición, José Antonio Diez (hoy alcalde), criticaba que el «abandono» del préstamo de bicicletas, que ha pasado «de tener 140 a 13».

El punto de anclaje de San Marcelo, con una sola bicicleta. / I.S.

Ahora, con el PSOE ostentando la Alcaldía de la ciudad, el concejal del ramo no descarta «estudiar nuevas formas en caso de que tras los arreglos el servicio no cumpla o no sea suficiente». Los modelos europeos, implantados en España en grandes ciudades, ofrecen soluciones públicas (como el servicio 'Bicing' en Barcelona) o privadas, como las de la marca Monkey Republic, que cuenta con una red de bicicletas de alquiler que el usario puede estacionar donde desee.

En palabras de Canuria, lo que parece evidente es «la necesidad de una mejora», una exigencia que trasladarán a la concesionaria del servicio en una próxima reunión.

Sea como fuere, el vandalismo «ha sido el gran culpable de que el servicio no se preste como se debe», cuestión que valoran desde el Ayuntamiento, avanzando que trabajarán en ofrecer un modelo de alquiler seguro «ante la falta de civismo de algunos».

Las bicicletas en León no son para el verano y, de momento, tampoco para el resto del año.