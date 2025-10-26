«Si en León existiera alguna posibilidad de hacer lo mismo que aquí, hubiera vuelto sin duda»

Borja Pérez Domingo, 26 de octubre 2025, 09:06 Comenta Compartir

Pilar de la Puente muestra con orgullo su sangre leonesa a pesar de ser ya una estadounidense más. Los trece años en Norteamérica y sus tres hijos nacidos allí generan un vínculo inherente con el país, pero no dejan de lado la devoción por León, la ciudad en la que vivió los primeros años de su vida -concretamente, en el barrio de Pinilla, estudiando en las Pastorinas- y en la que dio sus primeros pasos hasta llegar a lo que es hoy en día.

La Universidad de León y, posteriormente, la de Salamanca, fueron testigos del desarrollo de la leonesa como bióloga, antes de tener que dar un salto lejos de las fronteras nacionales ante la imposibilidad de desarrollar su labor en condiciones óptimas dentro del país, como ella misma confiesa: «Cuando terminé la tesis, estuve un mes mirando dónde me podía ir. Encontré cero oportunidades en España, varias en Europa y varias en Estados Unidos, y conseguí dos ofertas, una de Europa y una de Estados Unidos. Si me voy, quería hacerlo a lo grande y ahí fue donde decidí irme a Estados Unidos, después de cuatro años de becaria en el banco de tejidos de León».

Una marcha 'obligada'

De la Puente, en principio, se fue a Estados Unidos con una beca de tres años en la que, en realidad, lo que hacía era seguir completando sus estudios. Sin embargo, «los tres años se convirtieron en algo más de cinco y ahí ya decidí que quería montar mi propio laboratorio de investigación».

Y, en ese momento, aparecieron de nuevo las dudas en torno a dónde llevar a cabo este emprendimiento. Sin embargo, todo quedó claro muy pronto: «Miré para poder hacerlo en Europa, pero las ofertas en Estados Unidos eran muchiiiiiiisimo más grandes y al final nos quedamos. De España directamente no había absolutamente ninguna opción y las opciones en Europa eran comparativamente peor».

Ampliar Pilar de la Puente, junto a su marido y sus tres hijos.

Mientras lo cuenta, denota cierto tono más pausado que denota lo que posteriormente ella misma confirma: «Sí, hubiera elegido España y León mil veces antes, aunque las condiciones hubieran sido incluso un poco peores. Si me dices que alguien sería capaz de ofrecerme lo que tengo aquí, no dudaría».

«Ahora mismo, la situación no es fácil en Estados Unidos para los inmigrantes, pero yo por ejemplo ahora tengo muchísimas cosas aquí. Si alguien me dijera que puedo tener algo parecido, aunque sea con menos, pero que pueda hacer este tipo de investigación con capacidad de financiación, me iría, obviamente. Creo que la mayoría de españoles y leoneses te dirían eso. Si pudiera hacerlo allí, lo haría allí, pero no existen los recursos, no existen las posibilidades. Eso es lo que te duele. Es muy difícil entrar en la Universidad y en León es más docencia. Centros de investigación existen, pero es complicado cambiar el nivel en el que estoy, con una beca de cinco millones de dólares, que eso comparativamente en España no es posible».

Una americana con sangre leonesa

Así fue como se decidió su destino, quedándose a emprender en Estados Unidos, donde ya lleva trece años junto a su marido -también español y su fiel acompañante en esta travesía- y, ahora, también con sus tres hijos nacidos allí. Al principio, la adaptación de fue nada fácil. Para Pilar, existente «un choque cultural enorme» porque «todo es diferente y aquí el concepto es mucho más particular, no son tan abiertos«.

Sin embargo, con el paso de los años, ha ido haciéndose un hueco con su laboratorio, dedicado a trabajar «en el ambiente tumoral», que se refiere a todo los relacionado con «como el tumor responde a las terapias fuera de la persona, para recapitular señales, poder describir cómo se comportaría si estuviera aún en el paciente e intentar identificar el fármaco que funcionaría mejor».

Más allá de su labor más técnica, De la Puente explica que una de sus principales tareas diarias es «escribir para intentar conseguir becas que financien nuestro laboratorio y te den estabilidad», logrando avances importantes como una beca millonaria que recibirá en un futuro próximo y que servirá para mantener el laboratorio, al menos, unos cuantos años más.

Para ella, la consecución del premio Leonés en el extranjero por parte de la Fundación Monteleón y el Colegio de Economistas «fue uno de los mayores orgullos que podía tener». «He tenido premios durante la carrera, más en el ámbito científico, pero este que es reconocer mi trayectoria como representante de León es uno de los mayores premios que me ha dado. Durante la ceremonia, lloraba un poco porque me hacía muchísima ilusión», asiente.

Ampliar Pilar de la Puente, junto a sus compañeros en el laboratorio.

Ya con una «visión americana» fruto de su larga estancia allí, Pilar deja claro que «es totalmente diferente ver León desde fuera. Cuanto más tiempo pasa, más diferente se ve todo. Ahora vuelves y todo ha cambiado mucho. A veces, criticamos cosas de España por cómo se hace aquí y a veces valoramos muy positivamente cosas de España. El salir fuera es positivo porque vuelves y dices «guau, que suerte tenéis, no le dais valor».

Por último, la bióloga leonesa quiso reivindicar «la labor de las mujeres científicas» y, más específicamente, «de las leonesas». «Si ahora mismo le preguntas a un niño de primaria por un científico, lo más seguro es que te diga Einstein y si le dices que te diga una mujer, con suerte te dirá Marie Curie, pero la realidad es que no es contemporánea y no se ven reflejadas. Creo que, muchas veces, los jóvenes no tienen referentes y yo, que soy de León, quiero hacer ver que es posible y que se puede llegar a dirigir un laboratorio desde la perseverancia y el trabajo», concluye.

