El PP cree que Silván no dimitirá, sí lo hará 'Yiyo' y da por perdida la alcaldía

En el seno del Partido Popular se han desbrozado en los últimos días los más de 8.000 folios que componen los documentos hasta ahora conocidos en el marco de la 'operación Enredadera', una forma preventiva de intentar adelantarse a los acontecimientos, a las sorpresas que pudiera deparar el sumario en el corto y medio plazo.

Mientras en el seno del partido se trabaja en el contenido de los documentos también se analizan posibles situaciones de futuro. Y se destilan las primeras conclusiones. Fuentes del Partido Popular da por «amortizado» al actual equipo popular en el Ayuntamiento de León. Salvo uno o dos concejales se ha asumido que dentro de siete meses se deberá realizar una nueva lista que pueda trasladar al electorado una sensación de renovación real.

Martes de pleno extraordinario El Ayuntamiento de León debatirá este martes en pleno extraordinario, a partir de las 9:00 horas, los últimos acontecimientos derivados en el marco de la 'operación Enredadera'. Al pleno PSOE, León en Común, León Despierta y UPL llegan con el convencimiento de que todo lo sucedido respalda una moción de censura al actual alcalde. Ciudadanos, por su parte, asegura que antes de tomar una decisión sobre la misma esperará a escuchar las explicaciones del alcalde y si éste les convence con las mismas. El pleno llega en el medio de varias convocatorias sociales para 'rechazar y hacer visible el hartazgo ante la corrupción'.

El sometimiento a José Luis Ulibarri, a sus chantajes mediáticos, las operaciones fuera de la legalidad que apuntan los documentos del sumario y la sensación de complicidad han alcanzado un grado que «exige la renovación total para las próximas convocatorias electorales».

A fecha de hoy en ese escenario de futuro no entra el actual alcalde, Antonio Silván. Éste no ha trasladado al partido sus intenciones 'de futuro'. Nada ha advertido sobre lo que hará a partir de este martes, cuando en el consistorio de San Marcelo se celebre un pleno extraordinario con la Enredadera como telón de fondo.

«Defenderá que no está investigado»

Si hay certezas internas, esto es, sensaciones recogidas en el entorno del alcalde. «Silván no va a dimitir», se ha sentenciado. En las filas populares se insiste en que resistirá hasta el final. «Todo puede cambiar en segundos pero la idea inicial es resistir hasta que le desalojen de la alcaldía», se ha advertido. Y todo, se advierte, porque el argumento no va a variar: «Defenderá que no está investigado y por lo tanto no debe irse».

Descartado el camino abierto por Ciudadanos (dimitir y dar paso a un nuevo concejal popular como alcalde, tal y como ocurrió en la Comunidad de Madrid) hoy se da por sentado que finalmente el PP perderá la alcaldía. Y eso supone dejar que el PSOE «haga campaña con la alcaldía durante nueve meses».

En todo caso el propio PP no acierta a ver el camino despejado, a valorar cual es la mejor opción. «Si se va Toño (Antonio Silván) el relevo natural sería Fernando Salguero, pero el problema es que también aparece en los papeles», se advierte.

Efectivamente Salguero es citado como responsable de varias reuniones con Gespol. Los responsables de la empresa, según las grabaciones, acudieron a las entrevistas con Salguero de la mano de José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero', según la investigación.

Fernando Salguero

Incluso los responsables de la instrucción creen que en esos encuentros entre el teniente de alcalde y Gespol se facilitó «información privilegiada». Fernando Salguero, al igual que el alcalde de León, no se encuentra investigado en esta causa. Pero la reunión de Salguero con los responsables de Gespol queda registrada en las conversaciones de forma alarmante. A ellos les traslada que hablará con el técnico municipal y que luego les informará. «Lo que se puede leer ahí no tiene buena pinta», se reconoce en el seno del PP en ese 'desbroce' del sumario.

De las pocas certezas que hay en el PP hoy es sobre José María López Benito ('Yiyo', según se advierte en el sumario). Y la certeza se resume en una palabra: «Dimitirá». Lo hará porque «el sumario es tan contundente que resulta imposible creer que salga del juzgado (debe declarar el próximo día 11 de septiembre en el marco de la pieza separada abierta por la operación enredadera) en una condición diferente a la de investigado», se remarca.

De las propias palabras de López Benito el mismo día en el que anunció su renuncia a las concejalías de Infraestructuras y Deportes se deduce que en ese momento y antes de que el partido -aplicando la propia interna- proceda a la apertura de expediente disciplinario correspondiente él dejará su cargo.

El escenario final a partir del miércoles que ahora se ve en el propio PP tiene varias conclusiones directas: Antonio Silván no dimitirá de su cargo, sí lo hará López Benito, el PP da por perdida la alcaldía y entiende que es «complicadísimo» encontrar argumentos que pudieran convencer a Ciudadanos.