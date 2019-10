La DGT considera no aptos para conducir a 15 leoneses en 2018 e interrumpe 106 licencias en la última década Un carné de conducir junto al permiso. La provincia cuenta con 608 mayores de 65 años con limitaciones a la hora de circular para evitar que pusieran en riesgo su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía RAQUEL SANTAMARTA Domingo, 13 octubre 2019, 13:37

La Dirección General de Tráfico (DGT) retiró en 2018 el carné a 52 mayores de 65 años en Castilla y León frente a los 23 de un año antes y puso limitaciones a casi 7.000 con el objetivo de evitar que pusieran en riesgo su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía, según los datos facilitados a Efe por este departamento adscrito al Ministerio del Interior.

Cada diez años los conductores de un automóvil tienen la obligación de actualizar su licencia si quieren seguir cogiendo el coche, plazo que se reduce a la mitad para quienes hayan cumplido los 65 años y puede variar si el conductor padece algún tipo de enfermedad o deficiencia susceptible de agravarse.

Pero hay un grupo de personas a las que, ante la merma de sus capacidades, no se les permite renovar el permiso de conducir.

Por provincias, la DGT consideró no aptos a quince leoneses, trece segovianos, cinco palentinos, cinco sorianos, cuatro salmantinos, cuatro zamoranos, cuatro burgaleses, un abulense y un vallisoletano tras someterse a las pruebas de aptitud psicofísicas.

No obstante, a algunos de ellos les fue interrumpida la licencia tras desistir de continuar realizando el reconocimiento, no presentarse para ultimarlo o no aportar algún informe complementario requerido.

Retiradas de permiso en la última década

Es decir, en algunos casos dan ellos mismos el paso, pero otros, en cambio, se resisten a hacerlo aunque su entorno considere que pueden llegar a representar un peligro.

En un década la DGT ha retirado el permiso de conducir a un total de 342 castellanos y leoneses, 52 en un 2018 que marcó la cifra más alta de la serie.

León se sitúa a la cabeza con 106 licencias interrumpidas en los últimos diez año y le siguen de lejos las provincias de Valladolid (56), Burgos (42), Zamora (32), Salamanca (28), Palencia (27), Segovia (26), Soria (17) y Ávila (8).

Los datos manejados por la DGT también exponen que 6.934 conductores mayores de 65 años tiene algún tipo de limitación a la hora de conducir un vehículo en Castilla y León, algo más del 2,5 por ciento del censo de conductores que se mueve en esa franja de edad: 268.831.

El objetivo no es otro que evitar riesgos tanto para ellos como para el resto de automovilistas con los que puedan cruzarse en su camino.

Los mayores de 65 años

La cuarta parte de los mayores de 65 tienen un deterioro significativo de la capacidad auditiva.

De igual modo, la disminución de la agudeza visual que afecta a la conducción de tres de cada diez sin dejar pasar por alto que el procesamiento de la información también se ve mermado en este colectivo.

En este sentido, fármacos como los diuréticos, analgésicos, antihipertensivos y calmantes ante la presencia de enfermedades crónicas disminuyen la concentración y aumentan el tiempo de reacción.

Pese a que ser mayor no es sinónimo de mala conducción, Tráfico advierte de que es importante ser consciente de los límites que cada persona tiene al volante, algo que no siempre se reconoce porque es doloroso perder la libertad de movimiento que concede un vehículo por el hecho de haber envejecido.

Entre las restricciones impuestas por Tráfico destaca la obligación de conducir sólo en la franja diurna, prohibiendo así que se pongan el volante durante la noche.

También está el establecimiento de un radio de circulación para un determinado número de kilómetros, por ejemplo, desde su domicilio hasta determinados puntos, lo cual es habitual entre los 'veteranos' que viven en el medio rural, así como el establecimiento de la prohibición de conducir en autopistas o autovías.

Asimismo, Tráfico también contempla la conducción autorizada únicamente en presencia del titular de otro permiso, así como a una velocidad limitada.

Limitados para conducir

No obstante, las estadísticas muestran un descenso significativo del número de conductores mayores de 65 años que tienen limitaciones para conducir.

En concreto, su número ha caído más de un 23 por ciento, puesto que durante el ejercicio anterior, en 2017, superaron la barrera de los 9.000.

Por provincias, Salamanca figura como la primera de la Comunidad con mayor número de mayores de 65 años con limitaciones a la hora de circular: 1.677.

Le siguen Burgos (1.212), Palencia (782), Valladolid (766), León (608), Ávila (605), Soria (551), Zamora (398) y Segovia (335).

En los últimos tiempos es notable el aumento de los llamados conductores 'senior'.

Un progresivo envejecimiento del censo de Tráfico que se une al descenso de los aspirantes al carné de conducir. A este respecto, uno de cada cuatro será mayor de 65 años en 2030, según el estudio 'Gente mayor al volante' del RACC.

En la actualidad, este colectivo representa un 17,3 por ciento con cerca de 270.000 conductores de un total de 1.654.939 castellanos y leoneses con licencia. Son casi 32.350 más que en 2017 y más de 86.000 que hace una década.