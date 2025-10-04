Una conferencia en San Marcelo aborda el misterio mariano de un pueblo bosnio «¿Qué está pasando en Medjugorje?», impartida por el periodista, escritor y director de cine Jesús García se celebrará en la parroquia

El próximo miércoles 8 de octubre, a las 20:30 horas, la parroquia de San Marcelo de León será el escenario de la conferencia «¿Qué está pasando en Medjugorje?», impartida por el periodista, escritor y director de cine Jesús García.

Autor del bestseller Medjugorje y director de la película homónima, Jesús García es uno de los mayores conocedores en España del fenómeno mariano que, desde hace más de cuatro décadas, atrae cada año a millones de peregrinos al pequeño pueblo bosnio.

Con más de 300 conferencias impartidas en España y Latinoamérica, ha acercado su testimonio y su investigación a miles de personas interesadas en la espiritualidad y el misterio de Medjugorje.

En esta cita en León, Jesús García ofrecerá una mirada profunda y actualizada sobre lo que está ocurriendo en Medjugorje, un fenómeno que, más de cuarenta años después de su inicio, sigue conmoviendo al mundo. A través de testimonios recientes y de su propia experiencia personal, el ponente acercará a los asistentes las claves de un lugar que ha transformado miles de vidas y que continúa despertando preguntas, esperanza y conversión.

Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano las reflexiones sobre la actualidad de un enclave espiritual que atrae cada año a millones de peregrinos de todo el mundo, y que, pese al paso del tiempo, mantiene intacta su fuerza de impacto en quienes lo visitan.

El evento está abierto al público hasta completar aforo.