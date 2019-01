Compromís lamenta las últimas respuestas del Gobierno sobre el Tren de la Plata Vías del Tren de la Plata, actualmente en desuso. El senador Carles Mulet ha recordado que precisamente los males que están sufriendo los extremeños con unos ferrocarriles indignos, es la estampa con la que se han de encontrar miles y miles de personas usuarias del ferrocarril convencional en toda la periferia LEONOTICIAS León Sábado, 5 enero 2019, 11:01

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha hecho públicas unas respuestas «insultantes» del Gobierno, coincidiendo con la ola de indignación generalizada en Extremadura por los últimos incidentes ferroviarios que han dejado a centenares de usuarios abandonados en las vías.

Mulet preguntó por escrito desde el Senado, a instancia de la Plataforma Ferroviaria en el País Leonés, sobre qué medidas pensaba adoptar el actual Gobierno para recuperar la Vía de la Plata entre Astorga y Palazuelo, para fomentar el comercio, las exportaciones, y la comunicación en el todo el Oeste de España.

La respuesta del Gobierno a esta y otras preguntas relacionadas con la falta de apoyo al ferrocarril tradicional ha sido una genérica «En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que las previsiones del Gobierno son las recogidas en los instrumentos de planificación vigentes y en los Presupuestos Generales del Estado».

El portavoz de la coalición valenciana ha recordado que precisamente «tanto el PP como el PSOE votaron en el Senado y el Congreso a las enmiendas a estos presupuestos a los cuales remite el Gobierno, en los cuales, los valencianistas, a instancias de los leonesistas, exigían una partidas para entre otras medidas, reabrir el Tren de la Vía Plata ahora, los que nos dicen no a invertir en infraestructuras dignas en Extremadura, nos dicen que miremos los instrumentos de planificación existentes, que menosprecian el ferrocarril tradicional, o que vayamos a los PGE, cuando ellos cerraron la puerta a hacer posible recuperar este ferrocarril, y lo peor de todo es que esa respuesta les sirve para todas las preguntas sobre infraestructuras».

Mulet ha recordado que los PGE de 2019 todavía no han sido presentados formalmente por el Gobierno de Sánchez .«Compromís hizo posible el cambio de Gobierno, para expulsar de la Moncloa a un Gobierno corrupto, pero ahora tenemos una Gobierno soberbio que todavía no se ha dignado a pactar unas cuentas con las fuerzas del cambio».

El senador ha recordado que precisamente los males que están sufriendo los extremeños con unos ferrocarriles indignos, es la estampa con la que se han de encontrar miles y miles de personas usuarias del ferrocarril convencional en toda la periferia « PP y PSOE han apostado por un modelo ferroviario elitista, de unir en teoría Madrid en AVE con toda la península, pero primando el clientelismo y los intereses territoriales en detrimento de otros. Mientras se han dedicado a crear vías de AVE y estaciones que casi nadie usa, han desmantelado el tren de larga distancia, de Velocidad Alta, han cerrado estaciones y han precarizado el servicio. Lo que pasa en Extremadura lo conocemos de sobra en el País Valencià, donde han sido capaces de embutir un tren AVE en una vía de cercanías entre Valencia y Castellón, con el consecuente caos que genera cada día de retrasos y molestias».

Mulet ha afirmado que si grave es que los y las extremeñas sufran un calvario para poder ir en tren hacia Madrid, no lo es menos que no puedan desplazarse hacia el norte y se les convierta en una callejón sin salida «todo forma parte de la misma política centralista, rancia y megalómana, que no busca solucionar problemas sino grandilocuencia con la infraestructuras, sin pensar en las personas».