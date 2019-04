Los clientes frustran el atraco de un estanco a punta de navaja en Leon y el ladrón se enfrenta a cinco años y tres meses de cárcel Interior de un estanco. El acusado, que permanece en prisión por los hechos, exhibió una navaja a la vendedora, a la que amenazó con «tener problemas» si no le hacía entrega de todo el dinero A.C. León Jueves, 25 abril 2019, 09:20

El Juzgado de lo Penal nº1 de León juzgará el 8 de mayo a un varón que se enfrenta a tres años y cinco meses de cárcel por intentar robar a punta de navaja un estanco de la capital. El acusado permanece en prisión desde los hechos.

Según el escrito de las calificaciones previas, los hechos tuvieron lugar en torno a las 11:15 horas del 23 de diciembre de 2018 cuando el acusado, con antecedentes penales, se dirigió a un estanco situado en la calle Covadonga de la capital.

Una vez en el interior se dirigió a la dependiente exhibiendo una navaja y la exigió que le diese todo el dinero a la par que le advertía que no «hiciese ningún momento», «como no me lo des, entro yo y tendremos problemas».

A pesar de las amenazas, el acusado no consiguió su propósito al entrar varios clientes al estanco. La navaja fue intervenida por los agentes que procedieron a la detención del acusado, que permanece en prisión desde el día de los hechos.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito de robo con intimidación con uso de armas, por lo que procede imponer al acusado tres años y cinco meses de prisión así como la prohibición de acercarse a la víctima a un radio inferior a 500 metros durante el mismo periodo.