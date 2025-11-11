leonoticias - Noticias de León y provincia

Estado de la entrada al colegio.

Charcos y grietas a la entrada de este colegio en León

El PP denuncia el mal estado del acceso a un recinto al que acuden pequeños y mayores a diario

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:21

El portavoz del PP Municipal, David Fernández, ha solicitado la limpieza y reparación urgente de la calzada y las alcantarillas de la Calle Agustinos (carretera Alfageme) ante «las numerosas quejas» de las familias que acuden cada día a este colegio.

El «lamentable» estado de la calzada y de las alcantarillas provoca que, cada vez que llueve, se forme en el paso de peatones de entrada al colegio un enorme charco que provoca atascos, accidentes y «mojaduras de padres y niños», señalan.

El PP municipal ya denunció el mal estado del sector de los Agustinos, «que se fue agravando durante los primeros años del gobierno de Diez», con el robo de los registros y alcantarillas, convirtiendo esta zona en un auténtico campo de minas. Una intervención que no llegó y que ahora «también afecta a los accesos al colegio».

Todo ello en una zona también muy frecuentada por mayores y niños, ante la impasividad del equipo de gobierno socialista que preside José Antonio Diez, señalan los populares.

