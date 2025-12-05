Cerca de 50 leoneses vuelven a casa en 2025 gracias al programa 'Pasaporte de Vuelta' Un total de 237 castellanos y leoneses retornaron desde otras comunidades autónomas y 53, desde otros países

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:29

La Junta adjudicó ayudas individuales del programa Pasaporte de Vuelta 2025 a 290 personas, un 38 por ciento más que el año pasado, con un incremento del 33 por ciento en el presupuesto ejecutado respecto a 2024. El BOCyL de hoy recoge la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se conceden las ayudas del programa Pasaporte de Vuelta, para facilitar el retorno a Castilla y León de aquellos ciudadanos originarios de la Comunidad que viven en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

En total, se destinó a la financiación de estas ayudas 988.600 euros, prácticamente el 100 por ciento del presupuesto comprometido tras la necesaria ampliación de crédito, de tal forma que todos los solicitantes que acreditaron cumplir los requisitos de la convocatoria resultaron beneficiarios, informa Ical.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló que el programa Pasaporte de Vuelta demuestra que Castilla y León es »una tierra de oportunidades«. »Cada una de las 290 personas que regresan representa una historia que recuperamos y un proyecto de vida que vuelve a echar raíces aquí. Estos resultados confirman que nuestras políticas de retorno funcionan y que estamos construyendo una Comunidad atractiva para quienes un día tuvieron que marcharse pero nunca dejaron de sentir esta tierra como su hogar«, dijo.

El importe de las ayudas individuales concedidas oscila entre los 2.500 y los 4.800 euros, en función de varios parámetros: la convocatoria favorece que el lugar del retorno se encuentre dentro del medio rural, que el beneficiario sea menor de 35 años, o que tenga hijos o personas a su cargo. El objetivo es, en palabras de González Gago, «contribuir a dinamizar las zonas más despobladas de Castilla y León, favoreciendo la aparición de nueva actividad económica y el establecimiento de nuevas familias jóvenes, con las consecuencias positivas que ello tiene para el rejuvenecimiento del medio rural, así como para el incremento de la población y de la natalidad en las zonas que más lo necesitan».

En consecuencia con este propósito, 148 de las personas beneficiarias, es decir, un 51 por ciento, son menores de 35 años. Por otro lado, 177 personas, un 61 por ciento, son mujeres. Además, 118 personas, un 41 por ciento, retornaron a un municipio del medio rural de Castilla y León. Cruzando estos datos, se obtiene que 76 de los beneficiarios son personas menores de 35 años que volvieron al medio rural, 48 de las cuales son mujeres.

Por provincias, 73 de los beneficiarios retornaron a Salamanca, 58 a Zamora, 47 a León, 38 a Valladolid, 22 a Burgos, 19 a Palencia, 17 a Segovia, once a Soria, y cinco a Ávila. De los 290 beneficiarios, 237 regresaron desde otras comunidades autónomas, y 53, desde otros países.

En cuanto a los lugares de procedencia, entre los 237 beneficiarios que volvieron desde otras comunidades autónomas, se encuentran 77 retornados desde la Comunidad de Madrid, seguida por Cataluña (22), Andalucía y Comunidad Valenciana (17 cada una).

Por otro lado, entre aquellos 53 ciudadanos castellanos y leoneses que retornaron desde otros países, la mayor parte lo hizo desde países europeos, principalmente desde Reino Unido (once), Francia (siete), Alemania (cinco), Irlanda y Canadá (cuatro en ambos casos).