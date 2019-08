CCOO denuncia que el 80 % de las empresas y entidades leonesas incumplen la obligación de tener un Plan de Igualdad 02:41 Rosa Castro, secretaría de igualdad de CCOO y Ana Olego, agente de igualdad de CCOO. / Sandra Santos El plazo que tienen 91 compañías de menos de 100 trabajadores para poner en marcha un Plan, que suponga una igualdad real y efectiva entre hombre y mujeres en el ámbito laboral, es hasta 2020 MARINA ROJO León Jueves, 22 agosto 2019, 14:15

En la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres se encuadra la Ley orgánica de Igualdad aprobada en marzo del año 2007. Una norma con la que se busca favorecer la equiparación en las empresas y que se ha ido modificando con el paso de los años. En el 2007 solo las empresas con más de 250 trabajadores en plantilla estaban obligadas a crear un Plan de Igualdad, pero solo el 20% de ellas lo han cumplido, según los datos facilitados este jueves por Comisiones Obreras.

Hasta el año 2022. Este es el plazo que tienen 91 empresas de menos de 100 trabajadores para crear un Plan de Igualdad, según los datos que aportó este jueves Rosa Castro, secretaría de igualdad del sindicato.

Con el objetivo de «dar a conocer la modificación del reglamento y visibilizar y sensibilizar sobre la implantación de planes de igualdad en las empresas como medio de avance y protección de los derechos de las mujeres», así es como ha explicado Castro el fin del estudio que lleva a cabo Comisiones Obreras.

Las empresas, tal y como recuerdan desde el sindicato, están obligadas a realizar un diágnostico valorando todos los datos necesarios y a negociar con la representación legal de los trabajadores. A pesar de que faltan muchas cada vez más compañías cumplen con ello y desde el sindicato se anima « a trabajar desde ya y constituir mesas de igualdad para elaborar un plan que, si se quiere hacer bien, requiere de muchos meses», explicó Rosa.

Avanzar y cumplir con los plazos

«En el caso de las empresas privadas de León obligadas desde el 2007 a tener un plan, la mayor parte estaba dentro del sector industrial», según explica Ana Olego, agente de igualdad, de Comisiones Obreras. Pero según asegura el 80% no ha cumplido con la norma, y muchas de las que lo han hecho según asegura Olego «lo han hecho a requirimiento de inspección de trabajo que se ha presentado en la empresa, poniendo una fecha concreta para tener el plan».

Por otro lado el sindicato se muestra crítico ante el incumplimiento de los plazos previsto por parte del gobierno y le invita a cumplir con el compromiso para que no quede en «papel mojado». En el ámbito de la administración pública, se alaba el Plan de Igualdad que ha aprobado el Ayuntamiento de León pero se critica el de la Diputación con el que según Castro no estan conformes, « se hizo en cinco meses, no sabemos como recogieron los datos ni el diagnóstico y pasaron de los trabajadores, solo los tuvieron en cuenta con presiones para que lo hicieran».

A pesar de las mejoras sigue habiendo muchos consistorios como el de Ponferrada, Astorga, La Bañeza o San Andrés en los que es necesario trabajar por crear un Plan de Igualdad que mejore las condiciones laborales de las mujeres.

Desde el sindicato trabajan ahora con la esperanza de que los datos mejoren e instan a las empresas a crear un plan serio «en el que se trabaje durante mucho tiempo, ya que en cinco o seis meses no se consigue», explica Castro.